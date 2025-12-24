Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Μνηστήρες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

EUROKINISSI

Onsports Team

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στο Champions League, σε συνδυασμό με την παρουσία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που μόλις ξεκίνησε, έχουν στρέψει πάνω του τα βλέμματα πολλών συλλόγων.

Στα 33 του χρόνια, ο Μαροκινός επιθετικός συνεχίζει να αποδεικνύει ότι παραμένει ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Στα δυόμισι χρόνια που αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα», έχει δείξει πως αποτελεί εγγύηση στο σκοράρισμα και έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της επιθετικής γραμμής του Ολυμπιακού. Παρά τις έντονες μεταγραφικές «Σειρήνες», ο ίδιος δεν φαίνεται να βιάζεται να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του μακριά από τον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, επιθυμεί να διατηρήσει τον έμπειρο φορ στο ρόστερ του και έχει ήδη καταθέσει μια δελεαστική πρόταση ανανέωσης. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες γνωρίζουν πως η υπόθεση δεν είναι απλή. Ο Ελ Κααμπί αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερα υψηλές προτάσεις από ομάδες του Περσικού Κόλπου, οι οποίες μπορούν να του προσφέρουν «χρυσά» συμβόλαια.

Τα βασικά «όπλα» του Ολυμπιακού σε αυτή τη μάχη είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει ο παίκτης στην ομάδα, αλλά και η απόλυτη εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την τελική του απόφαση.