Σαουδική Αραβία: Η λίγκα θέλει να συνεχιστεί κανονικά η διοργάνωση

Onsports Team

Η Saudi Pro League (SPL), το πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας στην Σαουδική Αραβία , απέστειλε επιστολή στους συλλόγους επιμένοντας να συνεχιστούν οι αγώνες παρά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως είναι γνωστό η πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, δέχθηκε επίθεση με drone από το Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η ιστοσελίδα «The Athletic» μίλησε με μέλη του προσωπικού της SPL που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, καθώς δεν τους επιτρεπόταν να μιλήσουν δημόσια.

Ένας ανέφερε ότι υπήρχε μια αυξανόμενη αίσθηση ανησυχίας μεταξύ των παικτών και του προσωπικού σχετικά με την ασφάλειά τους μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, ενώ μια άλλη πηγή ανέφερε ότι πολλές οικογένειες παικτών είχαν εγκαταλείψει την περιοχή λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Η SPL έστειλε μια επιστολή στους συλλόγους λέγοντας ότι είναι ασφαλές να συνεχίσουν να παίζουν, αλλά πολλοί άνθρωποι εδώ δεν είναι πεπεισμένοι», είπε το πρώτο μέλος του προσωπικού.

«Πολλοί από τους ξένους παίκτες θέλουν απλώς να φύγουν από την περιοχή. Κάποιοι έχουν ήδη καταφέρει να βγάλουν τις οικογένειές τους έξω. Έχει αναστατώσει τους ανθρώπους.

Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του ισχυρισμού της SPL ότι είμαστε ασφαλείς για να παίξουμε και των εθνικών συναγερμών κινδύνου που αποστέλλονται για να μείνουμε μακριά από τη γέφυρα και ορισμένα κτίρια.

Εξακολουθούμε να προπονούμαστε κανονικά και μας λένε ότι οι αγώνες αυτό το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν οι παίκτες αρχίσουν να αποσύρονται. Δεν βλέπω πώς μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά μας».

Το άτομο πρόσθεσε ότι υπήρξαν ειδοποιήσεις για τη γέφυρα του βασιλιά Φαχτ, η οποία συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν, ως πιθανό στόχο.

Άλλα κράτη στην περιοχή έχουν αναβάλει αγώνες σε αντίδραση στην κλιμακούμενη σύγκρουση.