Euroleague: Πολύ σοβαρό επεισόδιο στη Μονακό – Ο Τζέιμς έσπρωξε βίαια τον Οκόμπο

Onsports Team

Καθόλου καλό το κλίμα στην ομάδα της Μονακό, με τον έμπειρο γκαρντ να σπρώχνει βίαια τον συμπαίκτη του με το τέλος του αγώνα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Η κατάσταση στη Μονακό μοιάζει με… καζάνι που βράζει. Στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ο εκνευρισμός είναι έντονος, λόγω των προβλημάτων με τις πληρωμές, αλλά και τα αποτελέσματα. Τελευταίο η ήττα στην Κωνσταντινούπολη απ’ την Φενέρμπαχτσε με 88-70.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μάλιστα, ο Μάικ Τζέιμς που ήταν στον πάγκο ξέσπασε στον Οκόμπο. Κάτι του έλεγε αρχικά σε έντονο ύφος, ενώ στη συνέχεια τον έσπρωξε δυνατά με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πολλά μέτρα ο Γάλλος.

Ο Τζέιμς έδειχνε έτοιμος για καυγά, αλλά μπήκαν στη μέση οι ψυχραιμότεροι για να ηρεμήσει η κατάσταση. Ο Αμερικανός μάλιστα, δεν ήταν στο καθιερωμένο «ζντο» φεύγοντας για τα αποδυτήρια.

