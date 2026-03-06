Ομάδες

Euroleague: Πολύ σοβαρό επεισόδιο στη Μονακό – Ο Τζέιμς έσπρωξε βίαια τον Οκόμπο
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 00:01
Καθόλου καλό το κλίμα στην ομάδα της Μονακό, με τον έμπειρο γκαρντ να σπρώχνει βίαια τον συμπαίκτη του με το τέλος του αγώνα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Η κατάσταση στη Μονακό μοιάζει με… καζάνι που βράζει. Στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ο εκνευρισμός είναι έντονος, λόγω των προβλημάτων με τις πληρωμές, αλλά και τα αποτελέσματα. Τελευταίο η ήττα στην Κωνσταντινούπολη απ’ την Φενέρμπαχτσε με 88-70.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μάλιστα, ο Μάικ Τζέιμς που ήταν στον πάγκο ξέσπασε στον Οκόμπο. Κάτι του έλεγε αρχικά σε έντονο ύφος, ενώ στη συνέχεια τον έσπρωξε δυνατά με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πολλά μέτρα ο Γάλλος.

Ο Τζέιμς έδειχνε έτοιμος για καυγά, αλλά μπήκαν στη μέση οι ψυχραιμότεροι για να ηρεμήσει η κατάσταση. Ο Αμερικανός μάλιστα, δεν ήταν στο καθιερωμένο «ζντο» φεύγοντας για τα αποδυτήρια.

Δείτε το στιγμιότυπο:



