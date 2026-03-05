Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Η Φερνέρμπαχτσε νίκησε εύκολα την Μονακό, Αρμάνι και Βαλένθια έκαναν τα εύκολα δύσκολα με Μπαρτσελόνα και Ζαλγκίρις αντίστοιχα, αλλά επικράτησαν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Με σπουδαία ματς άνοιξε η αυλαία της 30ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η οποία κορυφώνεται με το σούπερ ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού AKTOR το βράδυ της Παρασκευής (6/3) στο ΣΕΦ.
Η Φενέρμπαχτσε μοιάζει να… τρέχει μόνη της επικρατώντας 88-70 της Μονακό. Οι Τούρκοι έφτασαν στο 22-7 και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στη regular season. Από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 16-14 και θα προσπαθήσει να είναι στις ομάδες έστω των play in.
«Ζωντανή» στο κυνήγι των play in έμεινε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία αν και είχε μεγάλο προβάδισμα σε όλο το ματς, τελικά επικράτησε 87-84 της Μπαρτσελόνα. Οι Ιταλοί έχουν πλέον 15 νίκες, ενώ οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 17-13.
Σπουδαία νίκη πήρε και η Βαλένθια κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας με 91-87. Σε ματς όπου οι Ισπανοί ήταν μπροστά σε όλο το ματς, οι Λιθουανοί ισοφάρισαν, αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα. Έτσι η Βαλένθια είναι δεύτερη με ρεκόρ 20-10, ενώ η Ζάλγκιρις υποχώρησε στο 17-13.
Στο 19-11 ανέβηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης που δυσκολεύτηκε με την Βίρτους Μπολόνια, αλλά τελικά επικράτησε 92-84.
EUROLEAGUE – 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη, 5 Μαρτίου
Φενερμπαχτσέ –Μονακό 88-70
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο –Μπαρτσελόνα 87-84
Βαλένθια –Ζαλγκίρις Κάουνας 91-87
Ρεάλ Μαδρίτης –Βίρτους Μπολόνια 92-84
Παρτιζάν –Ντουμπάι ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Μακάμπι Τελ Αβίβ –Χαποέλ Τελ Αβίβ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Παρασκευή, 6 Μαρτίου
Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός 21:15
Αναντολού Εφές –Βιλερμπάν
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου
Μπασκόνια –Παρί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ 22-7
Βαλένθια 20-10
Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
Ολυμπιακός 18-10
Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
Ερυθρός Αστέρας 17-12
Ζαλγκίρις Κάουνας 17-13
Μπαρτσελόνα 17-13
Παναθηναϊκός AKTOR 16-13
Μονακό 16-14
Ντουμπάι 15-14
Αρμάνι Μιλάνο 15-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
Βίρτους Μπολόνια 13-17
Μπάγερν Μονάχου 12-17
Παρί 10-18
Αναντολού Εφές 9-20
Μπασκόνια 9-20
Παρτιζάν 9-20
Βιλερμπάν 7-22