Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 23:47
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Η Φερνέρμπαχτσε νίκησε εύκολα την Μονακό, Αρμάνι και Βαλένθια έκαναν τα εύκολα δύσκολα με Μπαρτσελόνα και Ζαλγκίρις αντίστοιχα, αλλά επικράτησαν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Με σπουδαία ματς άνοιξε η αυλαία της 30ης αγωνιστικής στην Euroleague. Η οποία κορυφώνεται με το σούπερ ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού AKTOR το βράδυ της Παρασκευής (6/3) στο ΣΕΦ.

Η Φενέρμπαχτσε μοιάζει να… τρέχει μόνη της επικρατώντας 88-70 της Μονακό. Οι Τούρκοι έφτασαν στο 22-7 και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στη regular season. Από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 16-14 και θα προσπαθήσει να είναι στις ομάδες έστω των play in.

«Ζωντανή» στο κυνήγι των play in έμεινε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία αν και είχε μεγάλο προβάδισμα σε όλο το ματς, τελικά επικράτησε 87-84 της Μπαρτσελόνα. Οι Ιταλοί έχουν πλέον 15 νίκες, ενώ οι Καταλανοί υποχώρησαν στο 17-13.

Σπουδαία νίκη πήρε και η Βαλένθια κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας με 91-87. Σε ματς όπου οι Ισπανοί ήταν μπροστά σε όλο το ματς, οι Λιθουανοί ισοφάρισαν, αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα. Έτσι η Βαλένθια είναι δεύτερη με ρεκόρ 20-10, ενώ η Ζάλγκιρις υποχώρησε στο 17-13.

Στο 19-11 ανέβηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης που δυσκολεύτηκε με την Βίρτους Μπολόνια, αλλά τελικά επικράτησε 92-84.

EUROLEAGUE – 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου

Φενερμπαχτσέ –Μονακό                          88-70

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο –Μπαρτσελόνα            87-84

Βαλένθια –Ζαλγκίρις Κάουνας                91-87

Ρεάλ Μαδρίτης –Βίρτους Μπολόνια              92-84

Παρτιζάν –Ντουμπάι                              ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Μακάμπι Τελ Αβίβ –Χαποέλ Τελ Αβίβ            ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός                                         21:15

Αναντολού Εφές –Βιλερμπάν

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου

Μπασκόνια –Παρί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ          22-7

Βαλένθια              20-10

Ρεάλ Μαδρίτης        19-11

Ολυμπιακός                     18-10

Χάποελ Τελ Αβίβ       17-11

Ερυθρός Αστέρας       17-12

Ζαλγκίρις Κάουνας 17-13

Μπαρτσελόνα         17-13

Παναθηναϊκός AKTOR         16-13

Μονακό               16-14

Ντουμπάι                 15-14

Αρμάνι Μιλάνο         15-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ     14-15

Βίρτους Μπολόνια     13-17

Μπάγερν Μονάχου     12-17

Παρί                 10-18

Αναντολού Εφές       9-20

Μπασκόνια              9-20

Παρτιζάν               9-20

Βιλερμπάν             7-22



