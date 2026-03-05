Euroleague: Η Χάποελ θέλει Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Ισπανούς

Onsports Team

Η ομάδα του Ισραήλ επιθυμεί να γυρίσει προπονητική σελίδα από την επόμενη σεζόν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι η βασική της επιλογή.

Η Mundo Deportivo φέρνει στο… φως την πρόθεση της Χάποελ Τελ Αβίβ, να προχωρήσει σε αλλαγή στον πάγκο της. Από τη νέα σεζόν, με τον Όφερ Γιανάι να θεωρεί ιδανική λύση τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ήδη έχει κάνει πρόταση η ομάδα του Τελ Αβίβ στον Σέρβο κορυφαίο κόουτς. Με τους Ισραηλινούς να μην έχουν πρόβλημα να αποζημιώσουν τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση αφορά διετές συμβόλαιο. Όμως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κάνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αρκετά διστακτικό.