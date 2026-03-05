Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Η Χάποελ θέλει Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Ισπανούς
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 23:59
EUROLEAGUE / Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague: Η Χάποελ θέλει Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Ισπανούς

Η ομάδα του Ισραήλ επιθυμεί να γυρίσει προπονητική σελίδα από την επόμενη σεζόν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι η βασική της επιλογή.

Η Mundo Deportivo φέρνει στο… φως την πρόθεση της Χάποελ Τελ Αβίβ, να προχωρήσει σε αλλαγή στον πάγκο της. Από τη νέα σεζόν, με τον Όφερ Γιανάι να θεωρεί ιδανική λύση τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ήδη έχει κάνει πρόταση η ομάδα του Τελ Αβίβ στον Σέρβο κορυφαίο κόουτς. Με τους Ισραηλινούς να μην έχουν πρόβλημα να αποζημιώσουν τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση αφορά διετές συμβόλαιο. Όμως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κάνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αρκετά διστακτικό.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Πολύ σοβαρό επεισόδιο στη Μονακό – Ο Τζέιμς έσπρωξε βίαια τον Οκόμπο
2 ώρες πριν Euroleague: Πολύ σοβαρό επεισόδιο στη Μονακό – Ο Τζέιμς έσπρωξε βίαια τον Οκόμπο
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Χάποελ θέλει Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Ισπανούς
2 ώρες πριν Euroleague: Η Χάποελ θέλει Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Ισπανούς
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
3 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
CONFERENCE LEAGUE
Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα-σοκ για την Τσέλιε
3 ώρες πριν Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα-σοκ για την Τσέλιε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved