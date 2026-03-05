Ομάδες

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα-σοκ για την Τσέλιε
Onsports Team 05 Μαρτίου 2026, 22:28
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα-σοκ για την Τσέλιε

Η ομάδα της Σλοβενίας έχασε από την Αλουμίνι με 2-1 στο πρωτάθλημα της χώρας της, μία εβδομάδα πριν το πρώτο ματς με την ΑΕΚ.

Σε καθόλου καλή κατάσταση δεν δείχνει να βρίσκεται η Τσέλιε, μία εβδομάδα πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ στη Σλοβενία στον πρώτο αγώνα των «16» του Conference League. Η πρωτοπόρος του σλοβένικου πρωταθλήματος ηττήθηκε την 1η Μαρτίου με 1-0 από την Μπράβο και την Πέμπτη (5/3) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής έχασε και στο δεύτερο σερί ματς που έδωσε μακριά από την έδρα της, από την Αλουμίνι με 2-1. Την ομάδα του Στέφανου Ευαγγέλου, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 46ο λεπτό αντί του Κότσαρ.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στα νοκ άουτ του Conference League προηγήθηκε με τον Κούσις στο 30', ωστόσο οι γηπεδούχοι κατάφεραν με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο να φέρουν τα πάνω κάτω, αρχικά με τον Σούσο (57') και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Φέτα.

Παρά τη δεύτερη σερί ήττα που γνώρισε η Τσέλιε έχει διαφορά +8 από τις Μάριμπορ και Κόπερ.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Κόλαρ (1' Λέμπαν), Μπέιγκερ, Κάλουσιτς, Κάστρο (62' Τουτισκίνας), Χρκα, Ιοσίνοφ, Κούσις (82' Ποπλάτνικ), Κβέσιτς (82' Κότνικ), Πράνγιτς (62' Αβντίλι), Σέσλαρ, Βουκλίσεβιτς



