Ολυμπιακός: Στην παγκόσμια ελίτ των Χριστουγέννων ο Μουζακίτης
INTIME SPORTS
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 16:02
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Στην παγκόσμια ελίτ των Χριστουγέννων ο Μουζακίτης

Μια ιδιαίτερη… διάκριση καταγράφει ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς συγκαταλέγεται στους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο που έχουν γεννηθεί ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού έκλεισε χθες τα 19 του χρόνια και με εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα της εξειδικευμένης ιστοσελίδας Transfermarkt.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Βίλφριντ Σίνγκο της Γαλατασαράι. Ο διεθνής αμυντικός από την Ακτή Ελεφαντοστού, γεννημένος στις 25 Δεκεμβρίου 2000, έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 28 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας την πρωτιά ανάμεσα στους «Χριστουγεννιάτικους» ποδοσφαιριστές.

Το βάθρο συμπληρώνει ο Εμιλιάνο Μπουέντια της Άστον Βίλα και της εθνικής Αργεντινής. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, γεννημένος ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1996, κοστολογείται αυτή τη στιγμή στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Από εκεί και πέρα, παρατηρείται σημαντική πτώση στις χρηματιστηριακές αξίες. Στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Μόρι Γκμπάνε της Σταντ Ρεμς, με αξία 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνει ο Ανμπακάρ Σιλά της Στρασμπούρ, γεννημένος το 2002, με εκτιμώμενη αξία 3 εκατομμυρίων ευρώ.


