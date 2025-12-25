Super League και Κύπελλο Ελλάδος: Ξεκούραση πριν τον μήνα «φωτιά» με ασταμάτητα ντέρμπι

Onsports Team

Την άδεια των Χριστουγέννων απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων, όμως μετά τη διακοπή των εορτών ακολουθούν συνεχόμενα ντέρμπι σε Super League Και Κύπελλο Ελλάδας.

Οι περισσότερες ομάδες της Super League έχουν… κατεβάσει ρολά για τις γιορτές. Τα Χριστούγεννα ειδικά, οι ποδοσφαιριστές «σκόρπισαν» στις πατρίδες τους ή σε μέρη που θέλουν να περάσουν τις γιορτινές μέρες. Η δράση όπως είναι λογικό σταμάτησε και το ενδιαφέρον των περισσότερων στρέφεται στις μεταγραφές.

Με την επιστροφή στη δράση όμως, αμέσως το σασπένς θα εκτοξευτεί. Σε ένα πρωτάθλημα όπου τρεις ομάδες «μάχονται» για την κορυφή και στο Κύπελλο Ελλάδας όπου δεδομένα θα έχει πολλά ντέρμπι, ο πρώτος μήνας ποδοσφαιρικής δράσης θα είναι έντονος και θα κρίνει αρκετά.

Από τις 11 Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, υπάρχουν σπουδαία ματς τα οποία ίσως να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Τόσο αναφορικά με την κορυφή, όσο και την τύχη του Παναθηναϊκού στο κυνήγι της τετράδας.

Στη Super League, την 16η αγωνιστική είναι προγραμματισμένο το Άρης – ΑΕΚ. Μία αγωνιστική μετά (17η) υπάρχει το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Την 19η είναι προγραμματισμένο το ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Μία αργότερα έρχεται διπλή «μάχη» με ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ντέρμπι Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ. Την 21η αγωνιστική τέλος, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ.

Όλα αυτά την ώρα που η ΑΕΚ έχει 37 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 36, ο ΠΑΟΚ 35, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο -6 από την τετράδα με αγώνα λιγότερο.

Πέρα απ’ τα μεγάλα ματς πρωταθλήματος όμως, υπάρχει και το Κύπελλο. Αν δεν προκύψουν σημαντικές εκπλήξεις στα πλέι οφ, τότε οι αγώνες των προημιτελικών (13-14-15 Ιανουαρίου) θα φέρουν τα ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης. Ενώ στα ημιτελικά (3-4-5 Φεβρουαρίου και 10-11-12 Φεβρουαρίου) είναι πιθανό το ζευγάρωμα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ ή Άρη – ΠΑΟΚ.