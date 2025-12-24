Μεταγραφές: Έρχεται… καυτός Γενάρης για το Big-4

Onsports Team

Οι ανάγκες αλλαγών στον Παναθηναϊκό, η… όρεξη που άνοιξε σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός που δεν μπορεί να μείνει με «σταυρωμένα» χέρια και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος θα ικανοποιήσει τους φιλάθλους.

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των διορθώσεων για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Καθώς μέσα σε αυτόν, μπορούν να κάνουν κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ. Με προσθαφαιρέσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση του έμψυχου δυναμικού, ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Ενώ βρισκόμαστε σε περίοδο εορτών, Χριστουγέννων, ηρεμίας και οικογενειακών στιγμών, ενώ οι ποδοσφαιριστές έχουν άδεια από τις ομάδες τους με αφορμή τη διακοπή, τα επιτελεία των «μεγάλων» της Super League έχουν… πάρει φωτιά. Για να «τρέξουν» τα μεταγραφικά ζητήματα που μόνο λίγα δε θα είναι.

Για το Big-4 μάλιστα, ισχύει και ο επηρεασμός του ενός από τον άλλο. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ που είναι στις πρώτες θέσεις και δίνουν «μάχη» για τον τίτλο, θέλουν να ενισχυθούν για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους. Ο Παναθηναϊκός που έχει μείνει πιο πίσω, θέλει να διορθώσει τα πολλά δομικά λάθη του σε επίπεδο ρόστερ.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς έμοιαζε να έχει κάποια κενά από το τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Προέκυψαν και ζητήματα τραυματισμών που φανέρωσαν ακόμη περισσότερο τις όποιες ελλείψεις. Η αγωνιστική δυναμική της Ένωσης με το εκπληκτικό σερί νικών του τελευταίου καιρού, δεν μείωσε τη διάθεση για ενίσχυση. Ίσα-ίσα… άνοιξε ακόμη περισσότερο την όρεξη. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν τρεις σημαντικές κινήσεις στον άξονά τους. Με στόπερ, κεντρικό χαφ και σέντερ φορ.

Στον Ολυμπιακό τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δε δείχνει θέληση ενίσχυσης του ρόστερ, προτιμώντας να μείνει η ομάδα του ως έχει. Η υποχώρηση στη δεύτερη θέση, σε συνδυασμό με το Champions League που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης, δεν αποκλείεται να ενεργοποιήσουν τους «ερυθρόλευκους». Ειδικά τώρα που βλέπουν τον ανταγωνισμό να ενισχύεται. Στόπερ, αριστερός μπακ και εξτρέμ, μοιάζουν να είναι οι προτεραιότητες, αν τελικά προχωρήσουν σε κινήσεις ενίσχυσης οι Πειραιώτες.

Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει «τρέξει» περισσότερο απ’ όλους. Με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: Όχι απλά να ενισχυθεί η ομάδα, αλλά αυτό να γίνει και γρήγορα. Ο Ζαφείρης έχει αποκτηθεί εδώ και μήνες και αποτελεί προσθήκη στο ρόστερ. Ο Γερεμέγεφ μένει απλά να ανακοινωθεί. Οπότε στα χαφ και την επίθεση, «κλείνουν» οι ανάγκες. Επόμενος στόχος είναι να συμφωνηθεί άμεσα η μεταγραφή στόπερ – έχει ξεχωρίσει τον εκλεκτό ο «δικέφαλος» - και εν συνεχεία να ασχοληθεί με αριστερό εξτρέμ. Αν γίνεται μάλιστα, να μπορεί να παίξει και φορ.

Ο Παναθηναϊκός που έχει μείνει πιο πίσω και ουσιαστικά δεν έχει ελπίδες για τίτλο, θέτει σε εφαρμογή πλάνο… σκούπας στο ρόστερ. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τις διαφοροποιήσεις στο έμψυχο υλικό, αλλάζουν καθώς ο Μπενίτεθ και οι υπεύθυνοι των μεταγραφών (Κορόνα και Κοτσόλης) έχουν αποφασίσει να γίνουν περισσότερες κινήσεις. Ήδη έχουν αποκτηθεί ο Τεττέη και ο Παντελίδης. Ο πρώτος ενσωματώνεται άμεσα, ο δεύτερος είναι ανοιχτό ακόμη. Είχε συμφωνηθεί να μείνει μέχρι το καλοκαίρι στην Κηφισιά, όμως αν κριθεί απ’ τον Μπενίτεθ πως τον χρειάζεται άμεσα, τότε θα βρεθεί τρόπος να συμβεί αυτό. Ίσως με την αντίθετη πορεία του Μαντσίνι που δεν υπολογίζεται.

Κατά τα άλλα, τερματοφύλακας, αριστερό μπακ, κεντρικό χαφ, επιτελικό χαφ, εξτρέμ, είναι οι θέσεις όπου μοιάζουν αναγκαίες οι προσθήκες. Χωρίς να αποκλείεται να χρειαστούν επιπλέον προσθήκες, ανάλογα και με τις αποχωρήσεις. Κοινώς για τον Παναθηναϊκό ο πρώτος μήνας του χρόνου, θα είναι πιο «ζεστός» κι απ’ το καλοκαίρι!