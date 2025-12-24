Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Εξελίξεις με Τσάλοφ - Έντονο ενδιαφέρον για τον Ρώσο επιθετικό

INTIME SPORTS

Onsports Team

Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται ο Φιόντορ Τσάλοφ, με ρωσικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως σύλλογοι από τη Ρωσία, την Τουρκία αλλά και την Κύπρο εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Ο Ρώσος επιθετικός φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τον ΠΑΟΚ, καθώς η παρουσία του στον «Δικέφαλο του Βορρά» δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμεναν και οι δύο πλευρές.

Ήδη, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με το μέλλον του να απασχολεί έντονα ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Νέο δημοσίευμα από τη Ρωσία κάνει λόγο για τρεις συγκεκριμένους συλλόγους που έχουν τον Τσάλοφ στη μεταγραφική τους λίστα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζεται, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από τον Άρη Λεμεσού. Παράλληλα, ένας σύλλογος από την Τουρκία έχει επίσης στραμμένο το βλέμμα του στον Ρώσο φορ, ο οποίος αναζητά ένα νέο ξεκίνημα μετά από μια δύσκολη περίοδο στον ΠΑΟΚ. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.