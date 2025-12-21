Ανδρέας Τεττέη: Πότε ενσωματώνεται στον Παναθηναϊκό και πότε κάνει ντεμπούτο

Onsports Team

Ο Ανδρέας Τεττέη ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Κηφισιά και την αποχαιρέτησε συγκινημένος μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό.

Ο Ανδρέα Τεττέη είναι με διαφορά το πιο «hot» όνομα στο πρώτο μισό της φετινής Super League.

Ο 24χρονος επιθετικός, ο οποίος έκανε και το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, αποτέλεσε (βασικό στόχο όλων των μεγάλων ομάδων, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που κατάφερε να τον εντάξει στο ρόστερ του.

Και πολύ σύντομα θα πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Ο Τεττέη πραγματοποίησε το Σάββατο (20/12) την τελευταία του εμφάνιση με την Κηφισιά, καταφέρνοντας μάλιστα να πάρει ισοπαλία 1-1 μέσα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό.

Ο νεαρός άσος αποχώρησε συγκινημένος από το γήπεδο και λίγο μετά ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην κάμερα.

Πλέον, όμως, μετράει αντίστροφα για την ενσωμάτωσή του στον Παναθηναϊκό και μάλιστα θα δώσει το παρών στην επόμενη κιόλας προπόνηση των «πράσινων».

Αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ενημερώσει τους παίκτες του «τριφυλλιού» πως θα πάρουν άδεια μίας εβδομάδας, αμέσως μετά τον σημερινό (21/12, 19:30) μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο τελευταίο χρονικά ματς του έτους για τους «πράσινους», αλλά και για τον δικέφαλο του Βορρά.

Και θα επιστρέψουν στο προπονητικό του Κορωπίου τη Δευτέρα 29/12.

Εκείνη την ημέρα αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προπόνηση κι ο Τεττέη, ο οποίος θα έχει δύο «γεμάτες» εβδομάδες δουλειάς με τον Παναθηναϊκό, μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του 2026, αυτό με τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο στις 11/1 (21:00), προκειμένου να προσαρμοστεί και να πάρει μία πρώτη «δυνατή» γεύση, της καθημερινής δουλειάς υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.