Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 10:41
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights

Ολυμπιακός - Κηφισιά: Δείτε βίντεο με όλες τις φάσεις από την αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός κλείνει με τον χειρότερο τρόπο το 2025, μετρώντας δύο σερί ισοπαλίες στη Super League, που ενδέχεται να τον... γκρεμίσουν από την κορυφή της βαθμολογίας, εφόσον η ΑΕΚ κερδίσει απόψε τον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες, χωρίς τον Ελ Κααμπί στη σύνθεσή τους δεν δημιούργησαν κινδύνους για την αντίπαλη εστία, τα βρήκαν σκούρα απέναντι στη μαχητική και παθιασμένη Κηφισιά, η οποία κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Καραϊσκάκη.

Μάλιστα, το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι με τον Ταρέμι προκάλεσε αρκετές διαμαρτυρίες και αντιδράσεις.

Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για τις καθυστερήσεις (11 λεπτά), θεωρώντας πως οι διακοπές για τον τραυματισμό που είχε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς ήταν περισσότερες.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

 

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»
3 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights
32 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights
BASKET LEAGUE
GBL: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι
1 ώρα πριν GBL: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι
SUPER LEAGUE
«Γκέλα με ευθύνες και ΑΕΚούγεννα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
1 ώρα πριν «Γκέλα με ευθύνες και ΑΕΚούγεννα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved