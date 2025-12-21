Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights

Onsports Team

Ολυμπιακός - Κηφισιά : Δείτε βίντεο με όλες τις φάσεις από την αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός κλείνει με τον χειρότερο τρόπο το 2025, μετρώντας δύο σερί ισοπαλίες στη Super League, που ενδέχεται να τον... γκρεμίσουν από την κορυφή της βαθμολογίας, εφόσον η ΑΕΚ κερδίσει απόψε τον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες, χωρίς τον Ελ Κααμπί στη σύνθεσή τους δεν δημιούργησαν κινδύνους για την αντίπαλη εστία, τα βρήκαν σκούρα απέναντι στη μαχητική και παθιασμένη Κηφισιά, η οποία κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Καραϊσκάκη.

Μάλιστα, το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι με τον Ταρέμι προκάλεσε αρκετές διαμαρτυρίες και αντιδράσεις.

Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για τις καθυστερήσεις (11 λεπτά), θεωρώντας πως οι διακοπές για τον τραυματισμό που είχε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς ήταν περισσότερες.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: