Το όνομα Μπενίτεθ προκαλεί πανικό

Οnsports Τeam

Η συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται από χθες, από γνωστά κέντρα… παραπληροφόρησης, για να αποδοθούν ευθύνες στον Ράφα Μπενίτεθ για την εικόνα του Παναθηναϊκού είναι η καλύτερη απόδειξη της δυναμικής του Ισπανού τεχνικού και του φόβου που υπάρχει για το μέλλον του «τριφυλλιού».

Σε πανικό δείχνουν να είναι ορισμένοι βλέποντας τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ξεκινήσει το έργο του στον Παναθηναϊκό και να προετοιμάζει τις πρώτες του μεταγραφικές παρεμβάσεις σε μια ομάδα η οποία για ένα ακόμα καλοκαίρι «χτίστηκε» πάνω σε λάθος βάσεις και από λάθος ανθρώπους.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στον Παναθηναϊκό για να τα αλλάξει όλα και για να φέρει την ομάδα και πάλι στην κορυφή, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα γινόταν μέσα στον πρώτο μήνα παρουσίας του στην ομάδα. Ο Ισπανός μπορεί να είναι ένας εκ των κορυφαίων τεχνικών της Ευρώπης και ο καλύτερος που έχει έρθει στη χώρα μας αλλά δεν είναι μάγος.

Ο 65χρονος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού καθώς δεν ασχολείται μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Και αν μείνουμε αποκλειστικά σε αυτό είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί ακόμα και ο τελευταίος αδαής πως για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να γίνει ομάδα Μπενίτεθ θα πρέπει να περάσει πάρα πολύς χρόνος.

Εδώ μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος βρίσκεται ενάμιση μήνα στην ομάδα και έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να περάσει τη δική του νοοτροπία, τη δική του φιλοσοφία, τη δική του αγωνιστική «ταυτότητα» με παίκτες που δεν έχει επιλέξει ο ίδιος. Με παίκτες που είχαν μείνει στο περιθώριο από την προηγούμενη «κατάσταση», ενώ την ίδια στιγμή καλείται να διαχειριστεί και πολύ σοβαρές αγωνιστικές απουσίες όπως αυτές των Ντέσερς, Πελίστρι, Ρενάτο, Κυριακόπουλου, Καλάμπρια, Λαφόν και πολλές, πολλές άλλες.

Ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα έχασε έδαφος, είχε ακόμα περισσότερες απώλειες και είναι ξεκάθαρο ότι τα ατομικά λάθη τον έχουν «πληγώσει». Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ και των συνεργατών του μόνο εύκολη δεν είναι αλλά μάλλον κάτι κάνει καλά, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις και τον πανικό των αντιπάλων.

Τις τελευταίες ώρες έχει βγει στο προσκήνιο μια ενορχηστρωμένη επίθεση από τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού για να φανεί ως αποτυχημένος και ως ο απόλυτος φταίχτης για τις γκέλες του «τριφυλλιού» ο Ισπανός τεχνικός.

Η ανάγκη άμεσης και τόσο έντονης κριτικής στον προπονητή του Παναθηναϊκού από ανθρώπους που έχουν αποδείξει τι συμφέροντα εξυπηρετούν αποδεικνύουν δύο πράγματα.

Ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει στον σωστό δρόμο και ότι κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να χάνουν τον ύπνο τους.