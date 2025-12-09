Europa League, Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ο Νόμπρε «σφυρίζει» στο ΟΑΚΑ

Eurokinissi

Ο Αντόνιο Νόμπρε από την Πορτογαλία θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ καλούνται να δείξουν αντίδραση μετά την ισοπαλία 2-2 με την ΑΕΛ Novibet στην Super League, καθώς την Πέμπτη (11/12) υποδέχονται την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για το Europa League.

Το «τριφύλλι» ισοβαθμεί στους 9 βαθμούς με τους Τσέχους και θέλει να πάρει το «τρίποντο» ούτως ώστε να εδραιωθεί στις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση και να κοιτάξει στην συνέχεια την είσοδό του στην πρώτη 8άδα που δίνει το απ’ ευθείας «εισιτήριο» για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Την Τρίτη (09/12) η UEFA ανακοίνωσε τους αξιωματούχους της αναμέτρησης. Διαιτητής ορίστηκε ο Αντόνιο Νόμπρε, ο οποίος μόνο… άγνωστος δεν είναι για τους «πράσινους». Ο Πορτογάλος ήταν ο «άρχων» του παιχνιδιού της ελληνικής ομάδας με την Τσέλσι, την περσινή σεζόν για το Conference League, ενώ ακόμα έχει σφυρίξει την ισοπαλία 0-0 με την Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ.

Παράλληλα, ο 37χρονος ρέφερι έχει δώσει το «παρών» και σε τρία ματς του Παναθηναϊκού στη Super League, τη νίκη 3-0 επί της ΑΕΚ τον Φεβρουάριο του ’22, την ήττα 1-0 από την Ένωση τον Γενάρη του ’23 και την ισοπαλία 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης τον Μάρτιο του ’21.

Βοηθοί του Ίβηρα διαιτητή θα είναι οι Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μάρτινς. Τέταρτος ορίστηκε ο Φάμπιο Βερίσιμο, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Αντρέ Ναρκίσο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο, άπαντες από την Πορτογαλία.