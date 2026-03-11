Champions League: «Βασίλισσα» Ρεάλ και Παρί πέντε «αστέρων» - Συνεχίζει τα θαύματα η Μπόντο!

AP Photo/Jose Breton

Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κι η Μπόντο Γκλιμτ των θαυμάτων!

Οι γηπεδούχοι πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στα τρία βραδινά ματς της Τετάρτης (11/03), για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με πρωταγωνιστή τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ουρουγουανός μέσος πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και πετυχαίνοντας χατ-τρικ έφερε τη «βασίλισσα» με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.

Η Τσέλσι αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» μέχρι το 60ό λεπτό, καταφέρνοντας μάλιστα να φέρει δύο φορές το παιχνίδι στα ίσα. Οι γηπεδούχοι, όμως, ανέβασαν ρυθμό και με πρωταγωνιστές τους Βιτίνια και Κβαρατσχέλια έφτασαν τελικά στη νίκη με 5-2, εξασφαλίζοντας σημαντικό προβάδισμα τριών τερμάτων.

Τα… θαύματα της συνεχίζει η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία «αγκάλιασε» την πρόκριση στους «8», καθώς επικράτησε με 3-0 της Σπόρτινγκ, στην οποία αγωνίστηκε βασικός ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Στον αγώνα που έγινε νωρίτερα, η Λεβερκούζεν της στέρησε το απόλυτο, αλλά η Άρσεναλ διατήρησε το αήττητο και το τελικό 1-1 άφησε τα πάντα ανοικτά.

Η φάση των «16»

Οι πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν 1-6

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ

19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ

22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

22:00 Μπάγερν – Αταλάντα

22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο

Οι διασταυρώσεις στους «8»

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (Ζευγάρι 1)

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι Vs Αταλάντα – Μπάγερν (Ζευγάρι 2)

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ (Ζευγάρι 3)

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Vs Λεβερκούζεν – Άρσεναλ (Ζευγάρι 4)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν)

– Νικητής ζευγαριού (Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν) Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο ή Τότεναμ Vs Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ ή Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ)

Ο τελικός