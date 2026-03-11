Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση

AP Photo/Martin Meissner

Η Λεβερκούζεν της στέρησε το απόλυτο, αλλά η Άρσεναλ διατήρησε το αήττητο και το τελικό 1-1 άφησε τα πάντα ανοικτά, όσον αφορά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Οι «κανονιέρηδες» απέφυγε την τελευταία στιγμή την πρώτη ήττα της κι «έσβησε» το μικρό προβάδισμα που ήταν έτοιμη να πάρει η γερμανική ομάδα, ενόψει της ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς» (17/03, 22:00).

Μέχρι το 89ο λεπτό η Λεβερκούζεν είχε το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Άντριχ από το 46’, όμως, στο 86’ ο Μαντουέκε ανατράπηκε στην περιοχή από αντίπαλο, κερδίζοντας πέναλτι που επικυρώθηκε και από το VAR.

Ο Χάβερτς το εκτέλεσε εύστοχα, φέρνοντας το παιχνίδι στο 1-1, αφήνοντας έτσι «ανοιχτούς λογαριασμούς», όσον αφορά στην πρόκριση στα προημιτελικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος της Premier League προερχόταν από οκτώ συνεχόμενες νίκες στη League Phase και το παιχνίδι της Τετάρτης (11/03) είναι το πρώτο που δεν κερδίζει στην εφετινή διοργάνωση.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουανσά, Άντριχ, Ταπσόμπα, Ποκού, Παλάσιος (82′ Φερνάντες), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τεριέ (82′ Χόφμαν), Μάζα (74′ Τίλμαν), Κοφάν

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντ, Σάκα, Έζε (82′ Ζεσούς), Μαρτινέλι, Γιόκερες (74′ Χάβερτς)