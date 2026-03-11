Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση
AP Photo/Martin Meissner
Οnsports team 11 Μαρτίου 2026, 22:22
CHAMPIONS LEAGUE

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση

Η Λεβερκούζεν της στέρησε το απόλυτο, αλλά η Άρσεναλ διατήρησε το αήττητο και το τελικό 1-1 άφησε τα πάντα ανοικτά, όσον αφορά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Οι «κανονιέρηδες» απέφυγε την τελευταία στιγμή την πρώτη ήττα της κι «έσβησε» το μικρό προβάδισμα που ήταν έτοιμη να πάρει η γερμανική ομάδα, ενόψει της ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς» (17/03, 22:00).

Μέχρι το 89ο λεπτό η Λεβερκούζεν είχε το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Άντριχ από το 46’, όμως, στο 86’ ο Μαντουέκε ανατράπηκε στην περιοχή από αντίπαλο, κερδίζοντας πέναλτι που επικυρώθηκε και από το VAR.

Ο Χάβερτς το εκτέλεσε εύστοχα, φέρνοντας το παιχνίδι στο 1-1, αφήνοντας έτσι «ανοιχτούς λογαριασμούς», όσον αφορά στην πρόκριση στα προημιτελικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος της Premier League προερχόταν από οκτώ συνεχόμενες νίκες στη League Phase και το παιχνίδι της Τετάρτης (11/03) είναι το πρώτο που δεν κερδίζει στην εφετινή διοργάνωση.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουανσά, Άντριχ, Ταπσόμπα, Ποκού, Παλάσιος (82′ Φερνάντες), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τεριέ (82′ Χόφμαν), Μάζα (74′ Τίλμαν), Κοφάν
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντ, Σάκα, Έζε (82′ Ζεσούς), Μαρτινέλι, Γιόκερες (74′ Χάβερτς)

Λεβερκούζεν-Άρσεναλ 1-1 | HL



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!
15 λεπτά πριν Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»
EUROBASKET
Εθνική Γυναικών: «Βαριά» ήττα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
37 λεπτά πριν Εθνική Γυναικών: «Βαριά» ήττα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
EUROLEAGUE
Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ: «Έχεις ήδη κερδίσει...»
1 ώρα πριν Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ: «Έχεις ήδη κερδίσει...»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved