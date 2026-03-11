Ομάδες

Εθνική Γυναικών: «Βαριά» ήττα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
FIBA
Οnsports team 11 Μαρτίου 2026, 23:04
EUROBASKET

Η Εθνική Γυναικών γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στην α’ προκριματική φάση για το Eurobasket 2027, καθώς δεν μπόρεσε να κοντράρει την Κροατία, η οποία επικράτησε 98-73.

Η ελληνική ομάδα στάθηκε ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Σίμπενικ.

Στη συνέχεια δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να γνωρίζει «βαριά» ήττα. Οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα υπέπεσαν σε 22 λάθη, ενώ την ίδια στιγμή επέτρεψαν στις αντιπάλους τους να βρουν υψηλά ποσοστά ευστοχίας τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα.

Πρώτη σκόρερ του αγώνα ήταν η Ντόγκιτς με 27 πόντους, ενώ για την ελληνική ομάδα ξεχώρισαν η Φασούλα με 22 κι η Παρκς με 20 πόντους.

Η συνέχεια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι προγραμματισμένη στη Θεσσαλονίκη, όπου, στο Ιβανώφειο, θα αντιμετωπίσει στις 14 και 17 Μαρτίου τα Σκόπια και τη Δανία αντίστοιχα, στα δύο τελευταία παιχνίδια του ομίλου.

Στόχος είναι η κατάκτηση μίας από τις δύο πρώτες θέσεις – ή και της τρίτης, που υπό προϋποθέσεις δίνει επίσης πρόκριση.

ΤΑ ΔΕΚΑΚΛΕΠΤΑ: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73
ΚΡΟΑΤΙΑ (Μπράλιτς): Ντόικιτς 27 (1), Βούκοσα 17 (3), Λάζιτς 15 (2), Μπέγκιτς 14, Τσβίτκοβιτς 13 (2), Βούκσιτς 3 (1), Μούχι 2, Μπούρα 2, Βοϊτούλεκ 2.
ΕΛΛΑΔΑ (Πρέκας): Κριμίλη 2, Σταμολάμπρου 5 (1), Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 2, Λούκα 2. Σπανού 12 (1), Χριστινάκη 8 (1), Παρκς 20 (2), Φασούλα 22 (2τρ., 14ρ.).

Κροατία - Ελλάδα 98-73 | HIGHLIGHTS



