Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!

Ο Παναθηναϊκός δε μπόρεσε να ολοκληρώσει μια μεγάλη ανατροπή, ηττήθηκε με 3-2 στην Ιταλία και πλέον έχει την ευκαιρία για απονομή στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο Παναθηναϊκός παρά την τεράστια προσπάθεια του δε μπόρεσε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή και ηττήθηκε στην Ιταλία με 3-2 σετ από τη Βαλεφόλια!

Πλέον, οι «πράσινες» μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στο κλειστό της Γλυφάδας όπου με την δυναμική παρουσία του κόσμου τους θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Challenge Cup.

Στον πρώτο τελικό, το «τριφύλλι» στάθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο κι έπαιξε σπουδαίο βόλεϊ κόντρα σε μία ομάδα παγκοσμίου επιπέδου και μπάτζετ που υπερβαίνει τα 2εκ. ευρώ.

Η εξέλιξη του τελικού

Ο Παναθηναϊκός έχασε τους δύο πρώτους πόντους ωστόσο γρήγορα μπήκε στις ανάγκες του παιχνιδιού και έφερε το ματς στα ίσα με 5-5. Οι «τριφυλλοφόρες» πήγαιναν μαζί με τον αντίπαλο τους μέχρι και το 8-8 και κατάφεραν και πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα στο 10-11.

Ωστόσο σε εκείνο το σημείο η Βαλεφόλια έτρεξε ένα τεράστιο σερί και πήγε το σκορ στο 19-12. Η Λαμπόφσκα έδωσε τη λύση στο 19-13 και η Σάμανταν με μπλοκ έκανε το 20-14 ενώ η Κωνσταντίνου μείωσε σε 21-15.

Η Σάμανταν με άσο μείωσε σε 21-16 και το «τριφύλλι» πλησίασε στο 21-17 και κατόπιν 22-18. Η Μπένετ έκανε το 24-20 όμως τελικά το σετ έληξε υπέρ της Βαλεφόλια με 25-20.

Στο δεύτερο σετ η Χατζηευστρατιάδου μείωσε σε 2-1 και η Γουάιτ ισοφάρισε σε 3-3 και η Λαμπόφσκα έγραψε το 3-4. Οι «πράσινες» κράτησαν το προβάδισμα με 4-5 και η Λαμπόφσκα με δύναμη έγραψε το 4-6 ενώ με άουτ της Βαλεφόλια έγινε το 5-7.

Με άσο της Μπένετ ήρθε το 5-8 και με πολύ δυνατή επίθεση της Λαμπόφσκα ήρθε το 5-9. Οι «πράσινες» κράτησαν τη διαφορά στο 7-11. Με πόντο της Μπένετ ήρθε το 10-13 και με μπλοκ της Γουάιτ έγινε το 11-14 και έπειτα με ευφυία η Μπένετ έγραψε το 11-15.

Με άσο της Γουάιτ ήρθε το 11-16 , ωστόσο η Βαλεφόλια πίεσε και έκανε το 13-17, όμως η ψύχραιμη Λαμπόφσκα έκανε το 15-19. Το «τριφύλλι» έγραψε το 16-22 και η διαφορά διατηρήθηκε στο 18-23 , όμως οι Ιταλίδες μείωσαν σε 20-23.H Γουάιτ έγραψε με δύναμη το 20-24 και η Μπένετ με πανέξυπνο τρόπο διαμόρφωσε το 20-25 και έκανε το 1-1 στα σετ.

Σχετικά με το τρίτο σετ οι γηπεδούχες μπήκαν μπροστά με 4-1 και η Μπένετ μείωσε σε 4-2. Οι Ιταλίδες πήραν προβάδισμα με 9-3 , όμως ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 9-5. Το σετ δεν πήγε όπως ήθελε ο Παναθηναϊκός και το «τριφύλλι» λύγισε με 25-12.

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχες κατάφεραν να είναι μπροστά στα μισά του σετ με 12-9 , όμως ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε και πάλι στο 18-18. Η Στράντζαλη ισοφάρισε σε 19-19 ωστόσο η Βαλεφόλια βρήκε τους τρόπους και έκανε το 21-20 και η Σάμανταν με μπλοκ ισοφάρισε 21-21.

Με τη Λαμπόφσκα στο σερβίς ήρθε το 21-22 και με τη Σάμανταν το 22-23 και ο Παναθηναϊκός πήρε το σετ με 22-25 ισοφαρίζοντας σε 2-2 τα σετ.

Στο τάι μπρέικ η Στράντζαλη ισοφάρισε 1-1 και ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 1-2.Η Χατζηευστρατιάδου με μπλοκ έκανε το 1-3

Η Λαμπόφσκα με φοβερή επίθεση έγραψε το 4-4 και Στράντζαλη ισοφάρισε εκ νέου το 5-5. Η Λαμπόφσκα έγραψε και πάλι το 6-6 , όμως η Βαλεφόλια ήταν μπροστά με 8-6.

Οι γηπεδούχες έκαναν το 11-6 και η Στράντζαλη μείωσε εκ νέου σε 12-7 και τελικά η Βαλεφόλια πήρε το σετ με 15-12.

Διαιτητές: Ματίλντ Τιλί (Γαλλία), Ρόλαντς Πίσεβς (Λετονία).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-20

2ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 20-25

3ο σετ: 8-3, 16-6, 21-10, 25-12

4ο σετ: 8-3, 16-15, 21-20, 22-25

5ο σετ: 5-4, 10-6, 12-6, 15-12

Τα σετ: 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) σε 131′

Οι πόντοι της Βαλεφόλια προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 32 (28/62 επ., 4 άσσοι), Τζιοβανίνι 13 (10/29 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 28% άριστες), Κάντι 8 (3/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Μπαρτολούτσι 2 (2/3 επ.), Μπούτιγκαν 8 (4/13 επ., 4 μπλοκ), Ομορούγι 8 (7/22 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 19% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Ουνγκουρεάνου 10 (9/31 επ., 1 άσσος, 47% υπ. – 35% άριστες), Λαζάρο 1 (1/1 επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 8 (6/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 15% άριστες), Μπενετ 9 (7/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου (0/6 επ.), Σάμανταν 9 (5/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 19 (17/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 09% άριστες), Παπαγεωργίου 1 (1/3 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 35% υπ. – 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ), Τάνη, Στράντζαλη 6 (6/18 επ.), Ράπτη, Κωνσταντίνου 7 (5/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-17% άριστες).