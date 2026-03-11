Ομάδες

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»
Οnsports team 11 Μαρτίου 2026, 23:11
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Παναθηναϊκός ΑΟ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους περισσότερους από 250 φιλάθλους που ταξίδεψαν στην Ιταλία για να στηρίξουν την ομάδα βόλεϊ γυναικών.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν δυναμικό «παρών», καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εκτός συνόρων παρουσία στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟ

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους 250 «αιώνια πιστούς» που βρέθηκαν στο Πέζαρο στη μεγαλύτερη εκδρομή εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών.

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» έδειξε ακόμα μια φορά τη λατρεία του για την ομάδα και ήταν στο πλάι των φίνων κοριτσιών και στην Ιταλία.

Περισσότεροι από 250 οπαδοί του Συλλόγου έγραψαν τη δική τους οπαδική ιστορία μαζί με τον Σύλλογο στη μεγαλύτερη εκτός συνόρων παρουσία».

