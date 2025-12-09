Europa League, Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Σφυρίχτρα από την Ρουμανία στη Βουλγαρία

EPA/GEORGI LICOVSKI, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Γνωστή έγινε η διαιτητική ομάδα που θα βρεθεί στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λουντογκόρετς στην Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξιδεύει για την γειτονική χώρα με στόχο να πάρει την τρίτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση και να αυξήσει τις ελπίδες του για την πρόκριση στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την Τρίτη (09/12) το πρωί, η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές του παιχνιδιού, με τον Χοράτσιου Φέσνιτς από την Ρουμανία να παίρνει το… χρίσμα. Βοηθοί του θα είναι οι Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, ενώ τέταρτος ορίστιηκε ο Ράρες Βίντικαν. Οι Οβίντιου Χάτεγκαν και Αντράν Κοστρέι θα είναι στον έλεγχο του VAR, άπαντες Ρουμάνοι.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο 36χρονος ρέφερι θα βρεθεί στον… δρόμο του ΠΑΟΚ, σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει σφυρίξει μόλις μία φορά την Λουντογκόρετς στην εκτός έδρας ήττα 2-1 από την Αστάνα στον 3ο γύρο των προκριματικών του Europa League, τον Αύγουστο του ’23.