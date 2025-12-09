Conference League, Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Γαλλική… σφυρίχτρα στην Σαμψούντα

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Τον Γάλλο διαιτητή Ζερεμί Πινάρ όρισε η UEFA για την κρίσιμη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Η Ένωση ταξιδεύει στη Σαμψούντα για το ματς της Πέμπτης (11/12, 19:45), όπου θα επιδιώξει να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση. Ο 38χρονος Πινάρ δεν είναι άγνωστος στις δύο ομάδες.

Στις 2 Οκτωβρίου είχε διευθύνει την αναμέτρηση Λέγκια – Σάμσουνσπορ, η οποία είχε λήξει 1-0 υπέρ της τουρκικής ομάδας. Παράλληλα, έχει υπάρξει και σε παιχνίδι της ΑΕΚ, καθώς τον Μάιο του 2023 ήταν VAR στο ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ (0-0).

Στο πλευρό του Πινάρ θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Ορελιέν Ντρουέ και Τομας Λουκζίνσκι ως βοηθοί, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο έμπειρος Γάλλος Ρούντι Μπουκέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ματιέ Βερνίς, με βοηθό την Ελίζα Νταπό.