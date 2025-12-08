Παναθηναϊκός: «Ο Μπενίτεθ δεν εμπιστεύεται τον Ντραγκόφσκι»

Onsports Team

Θέμα συζήτησης στην Πολωνία η απόφαση του Ράφα Μπενίτεθ να ξεκινήσει τον Κότσαρη στη θέση του τερματοφύλακα κόντρα στην ΑΕΛ, αντί του Ντραγκόφσκι.

Όπως αναφέρει το πολωνικό Μέσο «sport.pl», ο Ισπανός τεχνικός έχει σταματήσει να εμπιστεύεται τον Πολωνό τερματοφύλακα.

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για το γεγονός πως ο Ντραγκόφσκι έχει δεχθεί τέσσερα γκολ στα τελευταία έξι σουτ που πήγαν προς την εστία του, γεγονός που ίσως επηρέασε τη κρίση του Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η σεζόν του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό δεν κυλά όπως είχε προβλεφθεί. Παρότι μετρά ήδη δύο συμμετοχές με την εθνική Πολωνίας και χαίρει της εκτίμησης του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιαν Ούρμπαν, η κατάσταση στον σύλλογο προκαλεί έντονη ανησυχία.

Ο 28χρονος έχασε τη θέση του βασικού τον Νοέμβριο και στο πρόσφατο ματς με τη Λάρισα (2-2), ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε άλλον τερματοφύλακα. Η καριέρα του φαινόταν να έχει ανοδική πορεία, ειδικά μετά τις εμφανίσεις του στη Serie A με την Έμπολι, όμως η μεταγραφή του σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό σύλλογο δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Παρότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα σημαντικό όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συμμετέχει συχνά στην Ευρώπη, ο Πολωνός περιορίζεται όλο και περισσότερο στον πάγκο.

Από την αρχή της σεζόν η φόρμα του δεν ήταν σταθερή. Ως τις αρχές Νοεμβρίου αγωνιζόταν ως βασικός στους περισσότερους αγώνες, αλλά σε δύο περιπτώσεις αντικαταστάθηκε από τον Άλμπαν Λαφόν. Η έλευση του Μπενίτεθ στο τέλος Οκτωβρίου άλλαξε τα δεδομένα και η θέση του Ντραγκόφσκι αποδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες.

Στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια, αγωνίστηκε μόλις δύο φορές – στην Conference League απέναντι στη Στουρμ Γκρατς (2-1) και στη Super League κόντρα στην ΑΕΚ (2-3). Παρότι απέφυγε τα σοβαρά λάθη, δέχτηκε τέσσερα από τα έξι σουτ που κατευθύνθηκαν προς την εστία του, κάτι που πιθανόν επηρέασε την κρίση του προπονητή.

Στο παιχνίδι με τη Λάρισα, αν και ήταν διαθέσιμος, ο Μπενίτεθ προτίμησε τον 29χρονο Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Κότσαρης δέχτηκε δύο γκολ, ενώ επέτρεψε και την ισοφάριση με πέναλτι στο 99’, στερώντας από τον Παναθηναϊκό τη νίκη.

Η επιλογή αυτή αποτελεί σαφές δείγμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Ντραγκόφσκι, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη τη θέση του. Η επόμενη ευκαιρία του να επανέλθει στο αρχικό σχήμα αναμένεται στον αγώνα του Europa League με τη Βικτόρια Πλζεν στις 11 Δεκεμβρίου, αν και η αβεβαιότητα παραμένει».