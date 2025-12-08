Παναθηναϊκός: Ο αριθμός των άμεσων αναγκών ανέβηκε στα τελευταία τρία ματς

Onsports Team

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει, Κορόνα και Κοτσόλης δουλεύουν ήδη στο… φουλ και ο Ράφα Μπενίτεθ οδηγείται στην ανάγκη για περισσότερες κινήσεις με όσα έχει δει την τελευταία εβδομάδα.

Τρεις σερί αναμετρήσεις με αρνητικό πρόσημο για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» που έτσι κι αλλιώς είναι σε περίοδο αλλαγών και «χτισίματος» σχεδόν απ’ την αρχή, είναι δεδομένο πως θα έχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ τους πλέον. Αρχίζοντας από τον Ιανουάριο και με τον μεγαλύτερο όγκο κινήσεων να γίνεται το καλοκαίρι όπως είναι λογικό.

Ράφα Μπενίτεθ, Φράνκο Μπαλντίνι, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανος Κοτσόλης, στελέχωσαν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ρόστερ, εκεί όπου από την πρώτη μέρα του Ισπανού στον πάγκο, οι πάντες δίνουν… εξετάσεις.

Αρχικά υπήρχε η σκέψη να γίνουν συγκεκριμένες και σημαντικές προσθήκες. Όσο περνά ο καιρός όμως, η ανάγκη αυτή μεγαλώνει αναφορικά με τον αριθμό των προσθηκών που θα προκύψουν. Ειδικά μετά τις αναμετρήσεις κόντρα σε ΑΕΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ.

Σερί ατομικών λαθών, υπερβολική χαλαρότητα (ειδικά στο ματς Κυπέλλου), ευκαιρίες που δεν… πιάνει κανείς απ’ τα μαλλιά. Έτσι ο προβληματισμός γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος, παρότι ο Μπενίτεθ ποτέ δε θα παραδεχτεί δημόσια τις προθέσεις για πολλές και ποιοτικές αλλαγές στο ρόστερ.

Το προφανές είναι πως η αρχική ανάγκη ήταν η απόκτηση ενός κεντρικού χαφ, αφού ο Ρενάτο Σάντσες δεν μπορεί να πάρει εμπιστοσύνη αναφορικά με την παρουσία του σε σερί αγώνων καθώς τα μυϊκά ζητήματα που αντιμετωπίζει δεν το επιτρέπουν. Στο «8» είναι ξεκάθαρο πως θα έχει παίκτης ενδεκαδάτος.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Ταμπόρδα είναι ξεκάθαρα και έτσι ο Παναθηναϊκός όλα δείχνουν πως θα κινηθεί και για δημιουργικό χαφ τον Γενάρη. Την ίδια ώρα που ένας αξιόπιστος αριστερός εξτρέμ, παραμένει στις προτεραιότητες για προσθήκες.

Η παρουσία του Ντραγκόφσκι, πιθανότατα θα τον οδηγήσει στην πόρτα της εξόδου, με τερματοφύλακα να αποκτάται τον χειμώνα. Μετά και τις τελευταίες εμφανίσεις του Μλαντένοβιτς, όλα δείχνουν πως… άνοιξε ο δρόμος και για αριστερό μπακ. Συνολικά πέντε προσθήκες δηλαδή, συν τη μία που ήδη έχει ανακοινωθεί με την απόκτηση του Τεττέη από την Κηφισιά (ο Παντελίδης που επίσης αποκτήθηκε θα ενσωματωθεί το καλοκαίρι).

Κορόνα και Κοτσόλης αθόρυβα προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να ενισχυθεί σημαντικά το ρόστερ. Κάτι που θέλει και ο Μπενίτεθ, τόσο για τη συνέχεια της σεζόν όσο και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Όταν και οι απαιτήσεις θα είναι σαφώς πιο πιεστικές και πιο μεγάλες.

Το πρόβλημα σε όλα αυτά, είναι η Ευρώπη. Τον Ιανουάριο υπάρχουν τα δύο τελευταία ματς της League Phase του Europa League, αλλά όσες προσθήκες γίνουν πριν (αντίστοιχα όσες αποχωρήσεις υπάρξουν) δεν μπορούν να αλλαχθούν στη λίστα της UEFA. Και μόλις ολοκληρωθεί η League Phase, μπορούν να δηλωθούν τρεις αλλαγές. Άρα οι όποιες αλλαγές πρέπει να συμβαδίζουν και με την συγκεκριμένη ανάγκη, καθώς κάποιοι παίκτες που θα αποκτηθούν δε θα μπορούν να μπουν στη λίστα του Europa League.