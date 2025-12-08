Ομάδες

BCL: Η τουρκική Μερσίν «κόλλησε» σε μπλόκο αγροτών στον δρόμο για την Καρδίτσα! - Δείτε βίντεο
BCL
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 18:22
ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Η τουρκική Μερσίν «κόλλησε» σε μπλόκο αγροτών στον δρόμο για την Καρδίτσα! - Δείτε βίντεο

Καθηλωμένη σε μπλόκο αγροτών στη Θήβα βρίσκεται η αποστολή της τουρκικής Μερσίν, η οποία πηγαίνει στην Καρδίτσα για τον αγώνα του BCL με αντίπαλο την τοπική ομάδα.

Η αποστολή των Τούρκων έφτασε αεροπορικώς στην Αθήνα και στη συνέχεια ταξίδεψε οδικώς για τη θεσσαλική πόλη.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα έχουν κλείσει πολλούς δρόμους στην Εθνική Οδό, κάτι που διαπίστωσαν και στη Μερσίν, καθώς έμειναν στη Θήβα. Τα μέλη της τουρκικής ομάδας, πάντως, έδειξαν κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι και στη γειτονική χώρα υπάρχουν αντίστοιχες κινητοποιήσεις από τους αγρότες.

Το Καρδίτσα – Μερσίν είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν τη 2η θέση του Ζ’ ομίλου, η οποία δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα Play-In του Basketball Champions League.



