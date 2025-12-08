Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι (pics)
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 18:57
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν - Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι (pics)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της Super League από την 16η αγωνιστική μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Super League ανακοίνωσε κι επίσημα την Δευτέρα (8/12) το πρόγραμμα των αγωνιστικών από την 16η έως την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος, των αγώνων δηλαδή που θα γίνουν μετά τις διακοπές των γιορτών, μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ανάμεσά τους και τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη.

Το πρόγραμμα των ντέρμπι:

16η Άρης - ΑΕΚ: Κυριακή 11/1, 19.30

17η ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Κυριακή 18/1, 21.00

19η ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Κυριακή 1/2, 21.00

20ή Άρης - ΠΑΟΚ: Κυριακή 8/2, 19.00

20ή Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Κυριακή 8/2, 21.00

21η ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Κυριακή 15/2, 19.30

23η Παναθηναϊκός - Άρης: Κυριακή 1/3, 20.00

24η Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Κυριακή 8/3, 21.00

Παράλληλα, έγινε επίσημο πως το εξ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου.

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες αναλυτικά το πρόγραμμα των αγωνιστικών 16-26:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Super League: Η απόφαση για το πότε θα γίνει το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

Super League: Η απόφαση για το πότε θα γίνει το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
SUPER LEAGUE

Super League: Πότε θα γίνει η κλήρωση για play offs, play outs - Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του β’ γύρου

Super League: Πότε θα γίνει η κλήρωση για play offs, play outs - Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του β’ γύρου

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ραζβάν Λουτσέσκου: Προπονητής της χρονιάς στη Ρουμανία - Παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο (vid)
13 λεπτά πριν Ραζβάν Λουτσέσκου: Προπονητής της χρονιάς στη Ρουμανία - Παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο (vid)
SUPER LEAGUE
AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
39 λεπτά πριν AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Νέα αλλαγή προπονητή - Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Σάββας Παντελίδης
50 λεπτά πριν ΑΕΛ: Νέα αλλαγή προπονητή - Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Σάββας Παντελίδης
SUPER LEAGUE
Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»
1 ώρα πριν Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved