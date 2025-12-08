ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: Δικέφαλος για μεγάλα πράγματα | Μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τους ερυθρόλευκους

INTIME SPORTS

Σε διάστημα 20 ημερών, ο ΠΑΟΚ, μετά την ΑΕΚ, νίκησε (30-27) και τον Ολυμπιακό στη Μίκρα, δείχνοντας ικανός για μεγάλα πράγματα στη φετινή Handball Premier.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ο θριαμβευτής του πρώτου ντέρμπι στον δεύτερο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος χάντμπολ.

Μολονότι βρέθηκε να χάνει με πέντε γκολ διαφορά, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό κι έκανε το «6 στα 6» στο κλειστό της Μίκρας. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Νοεμβρίου είχε νικήσει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια την ΑΕΚ, της οποίας είχε σπάσει το αήττητο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Ηλιούπολης κι έκτοτε μετράει 9-2-0.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 4-6, 6-10, 10-12, 11-13, 14-16 (ημχ), 16-17, 18-18, 20-21, 22-22, 26-24, 30-27

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 6, Ελευθεριάδης 4, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόφσκι 1, Νικολαϊδης 1, Ιωάννου 4, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 1, Δομπρής 5, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς, Φεράς 3, Μαμντούχ 3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 2, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζίμπουλας 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 9, Τσαναξίδης, Πέσο 1, Σούργκιελ, Μάνθος 2, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 1, Σάββας

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητές: Κατσίκης- Αγγελίδης, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 5/6-1/1

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στην Handball Premier:

Ιωνικός Ν.Φ. - AEK 24-33

Διομήδης Αργους - ΓΑΣ Κιλκίς 26-28

ΕΣΝ Βριλησσίων - Δράμα 1986 32-31

Ζαφειράκης Νάουσας - Αθηναϊκός 29-31

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 30-27

ΑΣΕ Δούκα - Φέρωνας Βέροιας 12/12

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)