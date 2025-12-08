Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: Δικέφαλος για μεγάλα πράγματα | Μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τους ερυθρόλευκους
INTIME SPORTS
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 19:27
ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: Δικέφαλος για μεγάλα πράγματα | Μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τους ερυθρόλευκους

Σε διάστημα 20 ημερών, ο ΠΑΟΚ, μετά την ΑΕΚ, νίκησε (30-27) και τον Ολυμπιακό στη Μίκρα, δείχνοντας ικανός για μεγάλα πράγματα στη φετινή Handball Premier.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ο θριαμβευτής του πρώτου ντέρμπι στον δεύτερο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος χάντμπολ.

Μολονότι βρέθηκε να χάνει με πέντε γκολ διαφορά, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό κι έκανε το «6 στα 6» στο κλειστό της Μίκρας. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Νοεμβρίου είχε νικήσει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια την ΑΕΚ, της οποίας είχε σπάσει το αήττητο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Ηλιούπολης κι έκτοτε μετράει 9-2-0.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 4-6, 6-10, 10-12, 11-13, 14-16 (ημχ), 16-17, 18-18, 20-21, 22-22, 26-24, 30-27
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 6, Ελευθεριάδης 4, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόφσκι 1, Νικολαϊδης 1, Ιωάννου 4, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 1, Δομπρής 5, Τριανταφυλλίδης, Άρσιτς, Φεράς 3, Μαμντούχ 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 2, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζίμπουλας 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 9, Τσαναξίδης, Πέσο 1, Σούργκιελ, Μάνθος 2, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 1, Σάββας
Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητές: Κατσίκης- Αγγελίδης, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 5/6-1/1

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στην Handball Premier:

  • Ιωνικός Ν.Φ. - AEK 24-33
  • Διομήδης Αργους - ΓΑΣ Κιλκίς 26-28
  • ΕΣΝ Βριλησσίων - Δράμα 1986 32-31
  • Ζαφειράκης Νάουσας - Αθηναϊκός 29-31
  • ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 30-27
  • ΑΣΕ Δούκα - Φέρωνας Βέροιας 12/12

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 22
  2. ΠΑΟΚ 20
  3. Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 18 -11αγ.
  4. Ιωνικός Ν.Φ. 15
  5. Αθηναϊκός 15
  6. ΓΑΣ Κιλκίς 12
  7. Ζαφειράκης Νάουσας 11
  8. Διομήδης Άργους 8
  9. ΕΣΝ Βριλησσίων 7
  10. Δράμα 1986 6 -11αγ.
  11. ΑΣΕ Δούκα 5 -11αγ.
  12. Φέρωνας Βέροιας 1 -11αγ.


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ραζβάν Λουτσέσκου: Προπονητής της χρονιάς στη Ρουμανία - Παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο (vid)
13 λεπτά πριν Ραζβάν Λουτσέσκου: Προπονητής της χρονιάς στη Ρουμανία - Παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο (vid)
SUPER LEAGUE
AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
39 λεπτά πριν AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Νέα αλλαγή προπονητή - Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Σάββας Παντελίδης
50 λεπτά πριν ΑΕΛ: Νέα αλλαγή προπονητή - Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Σάββας Παντελίδης
SUPER LEAGUE
Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»
1 ώρα πριν Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved