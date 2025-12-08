AEK: Πρόβλημα με Κουζμίνσκας, ατομικό οι Κλαβέλ, Κατσίβελης – Οι απουσίες με Λεβίτσε

INTIME SPORTS

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας είναι το νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα με τη Λεβίτσε, για την 6η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Ο Λιθουανός τέθηκε εκτός προπονήσεων, καθώς νιώθει ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό και θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Metropolitan General.

Στην προπόνηση της Δευτέρας (08/12), εκτός έμειναν κι οι Γκρεγκ Μπράουν και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στον κρίσιμο αγώνα με τη Λεβίτσε, όπου θα κριθεί η πρώτη θέση του ομίλου στο BCL. Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τζιαν Κλαβέλ και Δημήτρης Κατσίβελης.

Το ΑΕΚ – Λεβίτσε είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (10/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.