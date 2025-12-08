Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»

Onsports Team

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στα στελέχη και τους προπονητές της ακαδημίας του ΠΑΟΚ, στέλνοντας το δικό του ξεχωριστό μήνυμα για το όραμα και τις προσδοκίες του ενόψει των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε μια εκτενή σύσκεψη με τους επικεφαλής της ακαδημίας, τα διοικητικά στελέχη και τους προπονητές όλων των τμημάτων την Δευτέρα (8/12).

Μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στα δικά του παιδιά και να δημιουργεί ποδοσφαιριστές που θα φτάνουν στην πρώτη ομάδα και θα προβάλλουν παντού στην Ευρώπη την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται.

Παράλληλα, ζήτησε οι παίκτες να είναι φορείς του ποδοσφαιρικού DNA του Δικέφαλου, αυτού που απαιτεί αφοσίωση, πείσμα και την αίσθηση πως η δεύτερη θέση δεν προσφέρει καμία χαρά.

Επίσης ο Ιβάν Σαββίδης έκανε εκτενή αναφορά και στο σκέλος των υποδομών και αναφέρθηκε στα δύο παράλληλα έργα που τρέχουν. Το ένα είναι η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου αθλητικού κέντρου στη Θέρμη και το δεύτερο που είναι η πλήρη ανάπτυξη του προπονητικού κέντρου LOLAS στη Σουρωτή, ώστε όλα τα τμήματα να αποκτήσουν άμεσα τους κατάλληλους χώρους και τις συνθήκες που χρειάζονται για να δουλέψουν σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα επεσήμανε πως η ακαδημία έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες. Μάλιστα υπογράμμισε πως «στην αυριανή μέρα δεν πάει κανείς με κάρο», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο ΠΑΟΚ σκοπεύει να επενδύσει σε καινοτόμες μεθόδους εκγύμνασης, ανάλυσης και αξιολόγησης, ώστε το αναπτυξιακό του πρόγραμμα να συμβαδίζει με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η συζήτηση πήγε και στο επερχόμενο ορόσημο των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ.

Ο Ιβάν Σαββίδης με βαθύ συναισθηματικό τόνο στην ταυτότητα του συλλόγου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, φυσικά και από το αθηναϊκό κέντρο. Στην προσευχή μου ζητώ από το Θεό να δώσει σύνεση σε όλους μας έτσι ώστε ενωμένοι να κινηθούμε προς τους μεγάλους μας στόχους, που είναι από τη μια οι μεγάλες αγωνιστικές επιτυχίες, κι από την άλλη η δημιουργία και ο έντονος πολλαπλασιασμός ενός συλλόγου, που έγινε το σπίτι των ανθρώπων που ενώθηκαν σε μία κοινωνία, με τα ίδια βιώματα, που είχαν μέσα τους την έννοια του πόνου και την τραγωδία, που υπάρχει στον πρόσφυγα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιρικός σύλλογος…».