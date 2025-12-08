Super League: Πότε θα γίνει η κλήρωση για play offs, play outs - Εγκρίθηκε το πρόγραμμα του β’ γύρου

Οnsports Τeam

Γνωστή έγινε η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης για τα Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και τα Playouts (θέσεων 9-14) της Stoiximan Super League, έπειτα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του πρωταθλήματος τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, οπότε και θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα της τελικής φάσης του πρωταθλήματος, τόσο για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο και τις ευρωπαϊκές θέσεις, όσο και για εκείνες που θα παλέψουν για την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1/ Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ο ορισμός και το πρόγραμμα των αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League https://www.slgr.gr/el/

2/ Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η κλήρωση αγώνων Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Playouts (θέσεις 9-14) πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2025.

3/ Η ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027) θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

4/ Ομόφωνα εγκρίθηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος».