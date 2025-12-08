Ομάδες

«Βόμβα» στη Λίβερπουλ: Ο Σλοτ άφησε εκτός τον Σαλάχ για τον αγώνα με την Ίντερ
Οnsports Τeam 08 Δεκεμβρίου 2025, 14:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα» στη Λίβερπουλ: Ο Σλοτ άφησε εκτός τον Σαλάχ για τον αγώνα με την Ίντερ

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο Άρνε Σλοτ πήρε την απόφαση να «κόψει» τον Αιγύπτιο λόγω των δηλώσεων του μετά το ματς με τη Λιντς.

 

Το γυαλί φαίνεται πως έχει ραγίσει για τα καλά μεταξύ Λίβερπουλ και Σαλάχ και δεν αποκλείεται αυτές να είναι οι τελευταίες φορές που βλέπουμε τον Αιγύπτιο παίκτη με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Όπως έγινε γνωστό ο Άρνε Σλοτ πήρε την απόφαση να «κόψει» τον Σαλάχ από την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με την Ίντερ και όπως είναι φυσιολογικό αυτό σήμανε… συναγερμό στο νησί.

Ειδικά από τη στιγμή που σύμφωνα με δημοσιεύματα η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε για αγωνιστικούς λόγους αλλά για τις δηλώσεις που έκανε ο Σαλάχ μετά την ισοπαλία με τη Λιντς, με τον σούπερ σταρ των «Reds» να κάνει ουσιαστικά επίθεση και στον προπονητή του αλλά και στην ομάδα.



