Stoiximan GBL: MVP of the Week ο ρέκορντμαν Ν. Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν το πρόσωπο της 9 ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL με τη διοργανώτρια αρχή να προχωράει και στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο 24χρονος διεθνής περιφερειακός του Παναθηναϊκού AKTOR με 12 τρίποντα έκανε νέο ρεκόρ στην ιστορία του Πρωταθλήματος και παράλληλα αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Ο Ρογκαβόπουλος συγκέντρωσε 36 βαθμούς στο ranking με 40 πόντους με 2/3 βολές, 1/2 δίποντα, 12/19 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα εις βάρος του κόψιμο, ένα φάουλ κερδισμένο, ένα φάουλ εναντίον, τέσσερα κλεψίματα και τρία λάθη σε 31’ και 55’’ συμμετοχής.

Ο «Ρόγκα» είναι ο τέταρτος παίκτης των «πρασίνων» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στην Stoiximan GBL της φετινής αγωνιστικής χρονιάς ύστερα από τον Ντίνο Μήτογλου στην πρεμιέρα, τον Ομέρ Γιουρτσέβεν στην 4η και τον Κέντρικ Ναν στην 6η αγωνιστική.

Επίσης, 36 βαθμούς στο ranking συγκέντρωσε ο Κρις Σίλβα στην εκτός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Ο σέντερ από την Γκαμπόν της Ένωσης είχε 31 πόντους με 8/10 βολές, 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κοψίματα, 6 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον και 2 λάθη σε 31’ και 8’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.