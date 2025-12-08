Μπένετ στο Onsports: «Φοβερός ο κόσμος, φοβερή ανατροπή» (vid)

Η Χάλι Μπένετ στο πρώτο της «αιώνιο» ντέρμπι με τη φανέλα του «τριφυλλιού» ήταν εξαιρετική και μετά το 3-1 επί του Ολυμπιακού μίλησε στο Onsports για τη μεγάλη νίκη της ομάδας της αλλά και την καθοριστική συμβολή του κόσμου στο κλειστό του Μετς.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1, στο κλειστό του Μετς και μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεγαλύτερη διάρκειά της και τη στιγμή που ο Ολυμπιακός επέβαλλε τον ρυθμό του, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και ομάδα και κόσμος να πανηγυρίσουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Εκ των κορυφαίων της ομάδας του Παναθηναϊκού ήταν η Χάλι Μπένετ η οποία στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της καριέρας της ήταν κάτι περισσότερο από καθοριστική στο να πάρουν οι «πράσινες» την νίκη.

-Συγχαρητήρια για την νίκη. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το στοιχείο που έδωσε στην ομάδα σου την νίκη που σας έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας;

«Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και παρά τα προβλήματα που είχαμε στο πρώτο σετ επανήλθαμε. Επίσης κάναμε ένα εξαιρετικό γύρισμα του σετ στο τέταρτο και σίγουρα είμαστε χαρούμενες για αυτό. Πολύ σημαντικό επίσης, το γεγονός πως δεν χάσαμε το μυαλό μας μετά το πρώτο χαμένο σετ».

-Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχες σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Πως σου φάνηκε η εμπειρία;

«Σίγουρα πήραμε μια γεύση το τι σημαίνει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σίγουρα θα συναντηθούμε και πάλι μαζί τους και ελπίζω να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα».

-Είχες πει και στο παρελθόν για την ατμόσφαιρα του κόσμου της ομάδας. Πως σου φάνηκε η παρουσία των οπαδών σας σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό;

«Ο κόσμος μας ήταν φοβερός και πολλές φορές δεν μπορούσα να ακούσω τις οδηγίες του προπονητή μας».