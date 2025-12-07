Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1: Πράσινος θρίαμβος και κορυφή για τα «φίνα κορίτσια» - Βίντεο

Onsports Team

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός : Παίζοντας ονειρικό βόλεϊ το Τριφύλλι υπέταξε με 3-1 σετ την ομάδα του Πειραιά μέσα σε μια μαγική ατμόσφαιρα και απολαμβάνει την κορυφή της βαθμολογίας στη Volley League γυναικών.

Το 8 στα 8 στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών έκανε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινες» παρότι βρέθηκαν να χάνουν στο Μετς από τον Ολυμπιακό, πήραν τα τρία επόμενα σετ και με 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-22) διατήρησαν το αήττητο που έχουν από την έναρξη της περιόδου και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας «γκρεμίζοντας» τις «ερυθρόλευκες».

Συγκλονιστικό ήταν το τέταρτο σετ, όπου παρά τις μεγάλες διαφορές που απέκτησε ο Ολυμπιακός (10-4, 17-11, και 19-16) οι «πράσινες» δεν το έβαλαν κάτω και με τη συμπαράσταση του κόσμου τους κατάφεραν να φτάσουν σε μία συγκλονιστική ανατροπή!

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών:

ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας 2-3 (25-22, 18-25, 25-21μ 21-25, 13-15)

ΖΑΟΝ - Άρης 3-1 (25-20, 24-26, 25-18, 25-15)

ΑΕΚ - Θέτις Βούλας 3-0 (25-11, 25-18, 25-17)

Πανιώνιος - Μίλων 3-0 (25-20, 25-20, 25-17)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-22)

Ηλυσιακός - Μαρκόπουλο 8/12, 20:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΙ

Παναθηναϊκός 24-8 21

Ολυμπιακός 21-9 19

ΖΑΟΝ 20-12 18

Πανιώνιος 18-13 15

ΠΑΟΚ 17-15 13

ΑΟ Θήρας 17-15 12

Θέτις Βούλας 16-19 10

Μίλωνας 14-20 9

ΑΕΚ 14-18 9

Μαρκόπουλο 13-17 8 -7αγ.

Άρης 6-21 4

Ηλυσιακός 6-20 3 -7αγ.

