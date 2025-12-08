Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπρος: Σημαντική νίκη ο ΑΠΟΕΛ, στο μηδέν το Απόλλωνας – Ανόρθωση
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 02:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπρος: Σημαντική νίκη ο ΑΠΟΕΛ, στο μηδέν το Απόλλωνας – Ανόρθωση

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του κυπριακού πρωταθλήματος, όπου ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της κανονικής διάρκειας.

Χωρίς γκολ έληξε το ματς στη Λεμεσό, μεταξύ του τοπικού Απόλλωνα και της Ανόρθωσης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, στο φινάλε του α' γύρου της κανονικής περιόδου στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε στο ντέρμπι του «ΓΣΠ» τον Αρη Λεμεσού με 2-0 και μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου. Η ΑΕΛ επικράτησε στην έδρα της Ομόνοιας Αραδίππου με 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στο πρωτάθλημα Κύπρου:

Πάφος – Ακρίτας Χλώρακας 4-0

ΕΝ Παραλιμνίου – ΕΝΥ Κρασάβα 0-1

Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας 0-3

ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας 2-1

Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού 1-3

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού 2-0

Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάφος 31

Ομόνοια 29

ΑΕΚ Λάρνακας 29

Άρης Λεμεσού 26

ΑΠΟΕΛ 25

Απόλλων Λεμεσού 21

ΑΕΛ Λεμεσού 20

Ολυμπιακός Λευκ. 14

Εθνικός Άχνας 14

Ακρίτας Χλώρακας 13

Ανόρθωση 13

ΕΝΥ Κρασάβα 10

Ομόνοια Αραδίππου 10

Παραλίμνι 1



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπρος: Σημαντική νίκη ο ΑΠΟΕΛ, στο μηδέν το Απόλλωνας – Ανόρθωση
2 ώρες πριν Κύπρος: Σημαντική νίκη ο ΑΠΟΕΛ, στο μηδέν το Απόλλωνας – Ανόρθωση
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)
4 ώρες πριν ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»
4 ώρες πριν ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αποχωρεί από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος
4 ώρες πριν Αποχωρεί από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved