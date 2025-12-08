Κύπρος: Σημαντική νίκη ο ΑΠΟΕΛ, στο μηδέν το Απόλλωνας – Ανόρθωση

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του κυπριακού πρωταθλήματος, όπου ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της κανονικής διάρκειας.

Χωρίς γκολ έληξε το ματς στη Λεμεσό, μεταξύ του τοπικού Απόλλωνα και της Ανόρθωσης, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, στο φινάλε του α' γύρου της κανονικής περιόδου στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε στο ντέρμπι του «ΓΣΠ» τον Αρη Λεμεσού με 2-0 και μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου. Η ΑΕΛ επικράτησε στην έδρα της Ομόνοιας Αραδίππου με 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στο πρωτάθλημα Κύπρου:

Πάφος – Ακρίτας Χλώρακας 4-0

ΕΝ Παραλιμνίου – ΕΝΥ Κρασάβα 0-1

Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας 0-3

ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας 2-1

Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού 1-3

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού 2-0

Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάφος 31

Ομόνοια 29

ΑΕΚ Λάρνακας 29

Άρης Λεμεσού 26

ΑΠΟΕΛ 25

Απόλλων Λεμεσού 21

ΑΕΛ Λεμεσού 20

Ολυμπιακός Λευκ. 14

Εθνικός Άχνας 14

Ακρίτας Χλώρακας 13

Ανόρθωση 13

ΕΝΥ Κρασάβα 10

Ομόνοια Αραδίππου 10

Παραλίμνι 1