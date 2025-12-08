Ομάδες

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Δεκεμβρίου 2025, 00:14
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ, έχοντας πρωταγωνιστές τους Λούκα Γιόβιτς κι Ορμπελίν Πινέδα, επικράτησε 4-1 του Ατρομήτου κι έφτασε τις πέντε σερί νίκες στη Super League, παραμένοντας στο κυνήγι της κορυφής.

Μοναδικό «μελανό» σημείο για την ΑΕΚ ήταν ο τραυματισμός του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή. Όπως είναι, φυσικό, η εικόνα του Σέρβου να αποχωρεί δίχως να μπορεί να πατήσει το πόδι του προκαλεί ανησυχία.

Ο «Γκάτσι» θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12) για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική, ωστόσο όλα θα φανούν στα αποτελέσματα των εξετάσεων.

ΑΕΚ-Ατρόμητος | Με φορείο ο Γκατσίνοβιτς!



