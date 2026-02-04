Κύπελλο Ανδρών: Στα προημιτελικά Πανιώνιος και Μίλωνας με τρομερές ανατροπές

Onsports Team

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία του ο Πανιώνιος, καθώς επικράτησε του Ηρακλή με 3-2 σετ στο «Κατσάνειο», με τρομερή ανατροπή.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Μπίσετ με 17, ενώ άλλους τόσους πόντους είχε και ο Αντράντε. Για τον Ηρακλή ο Τζιουμάκας ήταν μία ομάδα μόνος του με 32 πόντους, ενώ διψήφιος ήταν και ο Μαυροβουνιώτης με 10.

Τα σετ: 2-3 (20-25, 31-29, 25-17, 28-30, 13-15) σε 131'

Διαιτητές: Τσιούλα, Αβραμίδης

*Οι πόντοι του Ηρακλή προήλθαν από 7 άσσους, 60 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 8 άσσους, 69 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιάννης Χαριτωνίδης): Νοντουζπούρ 5 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Μαυροβουνιώτης 10 (6/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. - 32% άριστες), Αλεξάκης 5 (5/12 επ.), Χάνινεν 5 (5/12 επ., 87% υπ. - 53% άριστες), Τζιουμάκας 32 (25/44 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Στίγγας 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ) / Πηλίτσης (λ, 47% υπ. - 39% άριστες), Σδραυκάκης, Ντανίκας, Γκόρτσανιουκ 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. - 38% άριστες), Σταυρόπουλος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 23 (18/39 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Τίελ, Μπίσετ 17 (11/17 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αντράντε 17 (16/35 επ., 1 άσσος, 77% υπ. - 33% άριστες), Μπαρμπούνης 9 (8/19 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 12% άριστες), Μπάσης 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ) / Γκρίλλας (λ, 59% υπ. - 27% άριστες), Ανδρεάδης, Δρογκάρης 1 (1/2 επ.), Χατζηνικολάου 5 (4/14 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ. - 27% άριστες), Δανιήλ 9 (9/11 επ.).

Την πρόκριση στα προημιτελικά εξασφάλισε κι ο Μίλωνας που πέρασε με νίκη 3-2 σετ απ' τη Θεσσαλονίκη απέναντι στον σκληροτράχηλο Άρη, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 σετ. Για τους νικητές προέκυψε στη διάρκεια πρόβλημα με τον Σπύρο Χάκα, αλλά και τον Λουκ Χερ που γύρισε το πόδι του στο τέταρτο σετ, αλλά επέστρεψε στο τάι-μπρέικ. Κορυφαίος για τον Μίλωνα ήταν ο Θεοδόσης με 20 πόντους (15/19 επ., 5 μπλοκ) ενώ πολύ καλοί ήταν και οι Πολουγιάν (21π.) και Σούτεν (23π.).

Τα σετ: 2-3 (28-26, 27-25, 23-25, 16-25, 11-15) σε 118'

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Παπαδόπουλος Αρ., Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 8 άσσους, 59 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 73 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Μούχλιας 16 (16/39 επ., 70% υπ. - 27% άριστες), Πέτκοφ 15 (13/30 επ., 2 άσσοι), Σιδηρόπουλος 4 (2 άσσοι, 2 μπλοκ), Κεσεσίδης 10 (8/17 επ., 2 άσσοι), Δέρβας 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Σέφερ 20 (16/32 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 26% άριστες) / Παλαιοχωρινός (λ, 57% υπ. - 25% άριστες), Κρομύδας 1 (1/1 επ.), Παξιμαδάκης 2 (2/4 επ., 50% υπ. - 50% άριστες), Μασούρας, Παχάκης.

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 20 (15/19 επ., 5 μπλοκ), Χερ 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Σχάουτεν 23 (22/36 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 16 (10/19 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Πολουγιάν 21 (18/33 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 23% άριστες), Χάκας 4 (4/7 επ., 43% υπ. - 21% άριστες) / Βελούδης (λ, 53% υπ. - 35% άριστες), Δοροβάτας (λ), Παπαδόπουλος, Μαντελίδης 2 (2/13 επ., 59% υπ. - 41% άριστες), Σουσουρίδης, Νανόπουλος.