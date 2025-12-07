Αποχωρεί από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος

Οnsports team

Παρελθόν θα αποτελέσει από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος, καθώς ο πολύπειρος Ισπανός αμυντικός επιβεβαίωσε ότι δεν θα ανανεώσει την επόμενη χρονιά το συμβόλαιό του με τη μεξικανική ομάδα, στο δυναμικό της οποίας εντάχθηκε τον Φεβρουάριο.

Στα 39 του, ο πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης με την εθνική Ισπανίας και τέσσερις φορές κάτοχος του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αποχωρήσει μετά τον αποκλεισμό της Μοντερέι στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Apertura. Υπενθυμίζεται ότι, όπως πολλές χώρες στη λατινική Αμερική, το Μεξικό διοργανώνει δύο πρωταθλήματα κάθε χρόνο, το Apertura και το Clausura, το οποίο θα αρχίσει τον Ιανουάριο.

«Ναι, αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας μου» δήλωσε ο Ράμος στην μεξικανική τηλεόραση μετά την ήττα 3-2 από την Τολούκα. Αξίζει να σημειωθεί πως, την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν ότι ο Ράμος αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «Ραγιάδος», το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα. Υπέγραψε στη Μοντερέι τον Φεβρουάριο του 2025 και πέτυχε επτά γκολ σε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τα τέσσερα εξ αυτών να σημειώνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων του καλοκαιριού, όπου η μεξικανική ομάδα αποκλείστηκε στους «16» από την Ντόρτμουντ.

Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδιά του, ο Ράμος δεν έχει δώσει κάποια ένδειξη, ωστόσο φαίνεται ότι ελπίζει να επιστρέψει σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα, προκειμένου να θέσει... υποψηφιότητα για μια θέση στην αποστολή της εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026.