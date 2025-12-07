Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η θέση των «πράσινων» για τις «ερυθρόλευκες» καταγγελίες

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στις καταγγελίες του Ολυμπιακού για ένταση έξω από το κλειστό του Μετς πριν από το ντέρμπι στη Volley League Γυναικών.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Ολυμπιακού, οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν λεκτικά στις παίκτριες των «ερυθρολεύκων», ενώ υπήρχε παρουσία αστυνομίας χωρίς παρέμβαση.

Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν τη διοργανώτρια αρχή και τον εκπρόσωπο της ΔΕΑΒ για το περιστατικό, για το οποίο πήρε θέση και ο Παναθηναϊκός τονίζοντας τα εξής:

«Ο Παναθηναϊκός διαχρονικά λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που η σχετική νομοθεσία ορίζει, η αποστολή δε του Ολυμπιακού συνοδευόταν από την εξωτερική είσοδο του γηπέδου μέχρι τον κυρίως αγωνιστικό χώρο από ασφάλεια του γηπεδούχου σωματείου, παράγοντες και ειδικά στελεχωμένο ως προς αυτό προσωπικό του.

O Σύλλογος συμμορφούμενος με τις επιταγές του νόμου αφήνει την τήρηση της τάξης εκτός των αγωνιστικών χώρων, των δρόμων των κοινόχρηστων χώρων των πεζοδρομίων, στην αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία της ελληνικής αστυνομίας ως τη μόνη αρμόδια για την προσέλευση, την μετακίνηση και την αποχώρηση των φιλάθλων και άλλων, η οποία θα πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την περιφρούρησή της αθλητικής εκδήλωσης σε τέτοιες φύσεως μάλιστα συναντήσεις και σε χώρους εκτός δικαιοδοσίας των σωματείων».