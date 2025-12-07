Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση - Έδινε μάχη να πει το αντίθετο ο εκφωνητής»
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 22:23
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση - Έδινε μάχη να πει το αντίθετο ο εκφωνητής»

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο μεταδόθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός από την ΕΡΤ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού από την ΕΡΤ. Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση ήρθε να προστεθεί στο παλμαρέ της ΕΡΤ και πραγματικά στον Σύλλογο απορούν με αυτά που ειπώθηκαν.

Σε έναν αγώνα λοιπόν που άπαντες έκριναν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο (παρατηρητές, κομισάριος, διαιτητές, ακόμα και ο αντίπαλος…) ο μοναδικός που έδινε μάχη να πει το αντίθετο ήταν ο εκφωνητής της μετάδοσης.

Μάλιστα υπήρξε ένα αφήγημα ότι καθαρίζεται το γήπεδο λόγω της κακοκαιρίας. Ασφαλώς τέτοιες προσεγγίσεις μόνο ως …ψυχαγωγικές μπορούν να εκληφθούν».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»
2 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αποχωρεί από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος
6 λεπτά πριν Αποχωρεί από τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - Ατρόμητος: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
32 λεπτά πριν ΑΕΚ - Ατρόμητος: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
ΣΠΟΡ
Σκοποβολή: Στον τελικό η Εμμανουέλα Κατζουράκη
34 λεπτά πριν Σκοποβολή: Στον τελικό η Εμμανουέλα Κατζουράκη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved