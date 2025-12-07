Παναθηναϊκός ΑΟ: «Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση - Έδινε μάχη να πει το αντίθετο ο εκφωνητής»

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο μεταδόθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός από την ΕΡΤ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού από την ΕΡΤ. Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση ήρθε να προστεθεί στο παλμαρέ της ΕΡΤ και πραγματικά στον Σύλλογο απορούν με αυτά που ειπώθηκαν.

Σε έναν αγώνα λοιπόν που άπαντες έκριναν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο (παρατηρητές, κομισάριος, διαιτητές, ακόμα και ο αντίπαλος…) ο μοναδικός που έδινε μάχη να πει το αντίθετο ήταν ο εκφωνητής της μετάδοσης.

Μάλιστα υπήρξε ένα αφήγημα ότι καθαρίζεται το γήπεδο λόγω της κακοκαιρίας. Ασφαλώς τέτοιες προσεγγίσεις μόνο ως …ψυχαγωγικές μπορούν να εκληφθούν».