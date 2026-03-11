Indian Wells: Πρόκριση στα προημιτελικά του μικτού για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Eurokinissi Sports

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του μικτού διπλού στο Indian Wells, επικρατώντας της Άννα Ντανιλίνα και του Κάρεν Χατσάνοφ με 7-5, 7-5.

Το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να παραμείνει στη διοργάνωση μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση, επιβάλλοντας τον ρυθμό του σε δύο σετ.

Στο πρώτο σετ, Σάκκαρη και Τσιτσιπάς πέτυχαν το καθοριστικό μπρέικ στα τελευταία γκέιμ, παίρνοντας το προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ ξεκίνησαν δυναμικά, απέκτησαν νωρίς προβάδισμα με μπρέικ και έφτασαν στο 5-2, πριν οι Ντανιλίνα και Χατσάνοφ αντιδράσουν και ισοφαρίσουν σε 5-5.

Τελικά, στο δωδέκατο γκέιμ οι Έλληνες τενίστες πέτυχαν νέο μπρέικ, κλειδώνοντας τη νίκη και την πρόκριση.

Η Σάκκαρη και ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψουν στο κορτ την Πέμπτη (12/3) για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν τους νικητές της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λουίζα Στεφάνι και τον Μαρσέλο Αρέβαλο (Νο.3 στο ταμπλό) και στην Έλεν Πέρεζ με τον Κέβιν Κράβιτς.