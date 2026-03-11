Ομάδες

Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»
Οnsports Τeam 11 Μαρτίου 2026, 16:22
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»

Ο Ρισόν Χολμς μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις αλλά και την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. 

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Ρίσον Χολμς τόνισε πως ανυπομονεί να δει τον Ματίας Λεσόρ να αγωνίζεται.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το πώς θα προσεγγίσουν τον αγώνα: «Με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Κυρίως είδαμε φιλμ. Είδαμε τα όσα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε το πλάνο μας. Πρέπει να παίξουμε σκληρά».

Για το αν θα αλλάξει το… τελετουργικό του: «Μένω στην ρουτίνα μου. Το να προετοιμάζομαι με τον ίδιο τρόπο είναι σημαντικό. Να είμαι έτοιμος να ακολουθήσω το πλάνο».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Ανυπομονώ να τον δω να παίζει. Βλέπουμε το πόσο σκληρά έχει δουλέψει και ξέρουμε πόσο θέλει να επιστρέψει. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτόν».
 


