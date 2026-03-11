Τσέλιε: «Ιστορικός αγώνας, η ΑΕΚ παίζει διαφορετικά από τότε που τη νικήσαμε» - Οι δηλώσεις Μαέφσκι

Οnsports team

Μεγάλη σε διάρκεια ήταν η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Μαέφσκι ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με την ΑΕΚ, καθώς μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε την κατάσταση που επικρατεί στην Τσέλιε.

Ο προπονητής, που διαδέχθηκε τον Άλμπερτ Ριέρα, στάθηκε εκτενώς στην κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα.

Επίσης, αναφερόμενος στην ΑΕΚ επισήμανε ότι πρόκειται για μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με εκείνη που αντιμετώπισαν στη League Phase.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Μαέφσκι, ενόψει του Τσέλιε - ΑΕΚ

«Σήμερα θα μιλήσω περισσότερο, συνήθως προτιμώ να μιλάω λιγότερο και να κάνω περισσότερα. Θα σχολιάσω κάποια πράγματα. Είστε άνθρωποι που παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να αναλύσουμε μια μεγαλύτερη περίοδο. Δεν βρισκόμαστε στη σωστή κατάσταση εδώ και μερικούς μήνες και αυτό είναι ξεκάθαρα ορατό στο γήπεδο. Προσπαθώ να το διορθώσω. Ξέρω ότι χάσαμε τρία παιχνίδια από Ολίμπια, την Μπράβο και την Αλουμίνι. Αλλά χάσαμε με διαφορετικούς τρόπους. Εναντίον της Ολίμπια, κάποιοι παίκτες δεν τήρησαν το σχέδιο και γι' αυτό χάσαμε. Το δείξαμε αυτό στους παίκτες. Το παιχνίδι εναντίον της Μπράβο ήταν διαφορετικό. "Κοιμηθήκαμε" στα πρώτα είκοσι λεπτά και μετά παίξαμε καλά, επιτεθήκαμε και στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο πήραμε κόκκινη κάρτα, αλλά προσπαθήσαμε να κερδίσουμε. Ήμασταν καλύτεροι από την Μπράβο. Από τα δέκα παιχνίδια θα είχαμε κερδίσει τα εννέα.

Ας προχωρήσουμε παρακάτω, είδατε τους αγώνες της περασμένης χρονιάς τι έγινε. Ποιος από εμάς θυμάται πώς παίξαμε πέρυσι στην αρχή του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος; Είχαμε χάσει από την Μπράβο, από την Μάριμπορ, φέραμε ισοπαλία με τη Μούρα, χάσαμε από την Ολίμπια και φέραμε ισοπαλία με την Πριμόριε. Πρέπει να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος. Μαθαίνω, προχωράω και ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Δείτε πώς ήμασταν τον περασμένο Μάρτιο. Τα χάσαμε όλα. Αλλά κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Φυσικά, τα αποτελέσματα είναι άσχημα τώρα, αλλά αυτή είναι η διαδικασία του ποδοσφαίρου».

Για το πόσο παρόμοιος ή διαφορετικός θα είναι ο αγώνας εναντίον της ΑΕΚ από αυτόν της League Phase:

«Αναλύσαμε τους αγώνες της ΑΕΚ, μας ενδιέφεραν περισσότερο οι τελευταίοι αγώνες τους. Παίζουν διαφορετικά από ό,τι όταν τους νικήσαμε, τώρα παίζουν με δύο κλασικούς επιθετικούς, για παράδειγμα. Η φόρμα τους είναι ξεκάθαρη, η δική μας κατάσταση επίσης. Δουλεύουμε για να διορθώσουμε τα πράγματα που δεν λειτουργούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Για την κατάσταση στο πρωτάθλημα Σλοβενίας:

«Πριν από τον αγώνα με την Μπράβο, ανέλυσα 31 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πόσες ομάδες έχουν πλεονέκτημα άνω των επτά βαθμών; Έξι. Είμαστε έβδομοι σε αυτήν την κατάταξη. Προτιμώ αυτό που έχουμε τώρα από αυτό που είχαμε πέρυσι, όταν ήμασταν 20 βαθμούς πίσω από την Ολίμπια. Ενδιαφέρομαι να λύσω τα προβλήματα που συμβαίνουν στο γήπεδο. Ενδιαφέρομαι για τους παίκτες μου, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Ήμουν στη θέση τους για 20 χρόνια, πολλά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Λάθη συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό».

Για τα δημοσιεύματα και τις προβλέψεις των ΜΜΕ ότι σύντομα θα φύγει από τη θέση του προπονητή:

«Δεν παρακολουθώ τα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχω παρατηρήσει στο ποδόσφαιρο ότι κανείς δεν σέβεται τη δουλειά των προπονητών. Κοιτάξτε στην Αγγλία, πόσοι προπονητές έχουν αλλάξει εκεί. Τώρα θα αλλάξουν τον Ιγκόρ Τούντορ, που είναι εκεί (στην Τότεναμ) για τρεις εβδομάδες. Τι μπορεί να κάνει σε τρεις εβδομάδες; Όλοι οι ιδιοκτήτες θέλουν την επιτυχία, ακόμα κι αν πουλήσουν 20 παίκτες. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Όλοι παίρνουν τη δουλειά τους μετά από χρόνια εκπαίδευσης και προόδου. Αύριο η Τσέλιε παίζει έναν ιστορικό εντός έδρας αγώνα . Εναντίον μιας ομάδας που αξίζει δέκα φορές περισσότερο. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου θα είναι στο σωστό επίπεδο».

Για το αν είναι νευρικός με όλες αυτές τις φήμες;

«Εγώ δεν είμαι νευρικός και δεν θα είμαι. Ακόμα και ως παίκτης, δεν παρακολουθούσα τις φήμες. Η Τσέλιε ανέβασε το επίπεδο με τα παιχνίδια της. Έτσι, στη Λευκορωσία, η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ ήταν η κορυφαία ομάδα, η οποία βρέθηκε σε κρίση μόλις έχασε δύο παιχνίδια. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και προχωράμε».

Για το αν θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν;

«Δεν ξέρω, κανείς δεν μου έχει μιλήσει γι' αυτό. Έχω μια υπέροχη εβδομάδα πίσω μου, είμαστε εξαιρετικά προετοιμασμένοι για το παιχνίδι. Η δουλειά μου είναι να κάνω τα πράγματα επαγγελματικά στην προπόνηση. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν».

Γιατί η Τσέλιε βρίσκεται σε κρίση;

«Μας συμβαίνει εδώ και καιρό να παίζουμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Από τον αγώνα με την Σάμροκ. Αναλύουμε τα πράγματα και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Οι παίκτες το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Μετά υπάρχουν οι τραυματισμοί και οι πωλήσεις. Ο Κοβάσεβιτς σκόραρε 25 γκολ, ξέρουμε επίσης τι σήμαινε για εμάς ο Στουρμ, ο οποίος έχει τις φυσικές προδιαθέσεις για την Premier League. Είμαστε χαρούμενοι που προχώρησαν. Ο Κούτσις επιστρέφει, αφού δεν έπαιξε για ένα χρόνο. Ο Καρνίτσνικ είναι τραυματίας. Αναλύουμε και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί εξαιρετικά και ελπίζω τα πράγματα να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Για την κατάσταση του Καρνίτσνικ;

«Ο Ζαν προπονείται με την ομάδα, ο τραυματισμός δεν ήταν εύκολος, θα αποφασίσουμε λίγο πριν τον αγώνα αν είναι έτοιμος για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί του».