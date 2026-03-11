Ομάδες

ΑΕΚ: Πετάει για Σλοβενία η «Ένωση»
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 11 Μαρτίου 2026, 16:58
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στα Σπάτα και αναχωρεί για τη Σλοβενία, όπου την Πέμπτη (12/03) θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, στην πρώτη αναμέτρηση για τους «16» του Conference League.

Η «Ένωση» θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Την Τετάρτη (11/03) οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την επί ελληνικού εδάφους προετοιμασία τους κι αυτή την ώρα αναχωρούν για τη Λιουμπλιάνα, όπου θα καταλύσει η αποστολή.   

Ο Μάρκο Νίκολιτς κι ο Θωμάς Στρακόσα θα μεταβούν στο Τσέλιε για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20:15.

Μετά το τέλος του αγώνα, το βράδυ της Πέμπτης (12/03), η αποστολή της ΑΕΚ θα διανυκτερεύσει στη Λιουμπλιάνα και το πρωί της Παρασκευής (13/02) θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Ο Νίκολιτς επέλεξε ένα πιο… σφικτό πρόγραμμα, το οποίο δεν περιλαμβάνει προπόνηση στο γήπεδο του αγώνα και παραμονή στη μικρή σλοβένικη πόλη, όπως είχε συμβεί τον Οκτώβριο.

