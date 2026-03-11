Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου, Καραλής – Το πρόγραμμα

Οnsports team

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου επιστρέφει στην Πολωνία και θα φιλοξενηθεί στο Τόρουν, 12 χρόνια μετά τη διοργάνωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Σόποτ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου στο ίδιο στάδιο που είχε φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου το 2021.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει απευθείας τελικούς στα άλματα και στη σφαιροβολία, ενώ στα δρομικά αγωνίσματα θα εφαρμοστεί κανονικά το σύστημα των δύο ή τριών προκριματικών γύρων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κι ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστούν αμφότεροι την Κυριακή (22/03), καθώς τόσο ο τελικός του άλματος, όσο κι εκείνος του επί κοντώ είναι προγραμματισμένοι για την τελευταία ημέρα των αγώνων.

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 20/3

Πρωί

11:05 60 μ. 7αθλου

11:20 60 μ. (Α) πρ.

11.53 Μήκος 7αθλου

12.08 400 μ. (Γ) πρ.

12.39 Ύψος (Γ)

13.01 400 μ. (Α) πρ.

13.51 800 μ. (0Γ πρ.

13.57 Σφαιροβολία 7αθλου

14.26 800 μ. (Α) πρ.

Απόγευμα

19.10 Σφαιροβολία (Γ) Τελικός

19.16 Ύψος 7αθλου

19.22 1.500 μ. (Γ) πρ.

19.54 1.500 μ. (Α) πρ.

20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός

20.42 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.16 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.44 400 μ. (Α) Ημιτελικός

22.22 60 μ. (Α) Τελικός

Σάββατο 21/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. 7αθλο

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ.

12.05 60 μ. (Γ) πρ.

12.10 Επί κοντώ 7αθλου

13.00 4Χ400 μ. μεικτή Τελικός

13.15 Ύψος (Α) Τελικός

13.22 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14.08 800 μ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός

19.34 400 μ. (Α) Τελικός

19.52 1.000 μ. 7αθλου

20.04 3.000 μ. (Γ) Τελικός

20.22 3.000 μ. (Α) Τελικός

20.38 Τριπλούν (Γ) Τελικός

20.48 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.40 400 μ. (Γ) Τελικός

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. 5αθλου

11.20 Μήκος (Γ) Τελικός

11.43 Ύψος (Γ) 5αθλου

11.48 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.

13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.

14.21 Σφαιροβολία πένταθλο

Απόγευμα

18.40 Μήκος 5αθλου

18.55 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

19.38 1.500 μ. (Α) Τελικός

19.52 60 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

20.12 Μήκος (Α) Τελικός

20.22 1.500 μ. (Γ) Τελικός

20.38 800 μ. (Α) Τελικός

20.53 800 μ. (Γ) Τελικός

21.03 800 μ. 5αθλου

21.13 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

21.26 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

21.47 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός