ΟΦΗ: Θλάση ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, χάνει Ολυμπιακό και Άρη

Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου της Super League χωρίς τον Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Ο 30χρονος Ισπανός αμυντικός, που φέτος έχει ξεχωρίσει στην ομάδα της Κρήτης, υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα ματς με Ολυμπιακό (14/3) και Άρη (22/3). Στον αγώνα με τον Άρη, ο Χρήστος Κόντης θα έχει διπλή ευθύνη στη δεξιά πλευρά της άμυνας, αφού ο Νίκος Μαρινάκης θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών στο παιχνίδι του «Βικελίδης».

Στις προπονήσεις της Τετάρτης (11/3), ο Ζήσης Καραχάλιος συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε ασκήσεις τακτικής και κυκλοφορίας της μπάλας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Με τον Ζήση Καραχάλιο να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης, συνεχίστηκε σήμερα (11/3) η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (14/3, 17:00, Παγκρήτιο Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και κυκλοφορίας της μπάλας.

Ο Borja Gonzalez έκανε θεραπεία, με τον Λευτέρη Κοντεκά να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (12/3), στις 11:00».