Δημόσιες ειρωνείες από κομισάριο της GBL προς Γιαννακόπουλο και Παναθηναϊκό

Απίστευτο σκηνικό, ακόμα ένα, στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πατρινό κομισάριο της GBL, Μιλτιάδη Σπυρόπουλου να ειρωνεύεται δημόσια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό.

Ο πατρινός κομισάριος, ο οποίος ορίζεται συχνά και στα παιχνίδια του Προμηθέα, ειρωνεύτηκε δημόσια το «τριφύλλι» και τον διοικητικό ηγέτη της «πράσινης» ΚΑΕ.

Αφορμή αποτέλεσαν οι επιλογές, όσον αφορά στα λάβαρα του Telekom Center Athens. Ο Σπυρόπουλος έγραψε στο Facebook: «Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κατεβάσει το «αφεντικό» των πρασίνων κι άλλο λάβαρο από την οροφή στο ΟΑΚΑ μετά τη νέα... ροπαλιά! Θα χρειαστεί βέβαια πολύ ψάξιμο αυτή τη φορά!».