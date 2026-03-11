Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Τόφας 96-88: «5 στα 5» και… φουλ για πρωτιά και πλεονέκτημα η «Ένωση»
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 11 Μαρτίου 2026, 20:57
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Τόφας 96-88: «5 στα 5» και… φουλ για πρωτιά και πλεονέκτημα η «Ένωση»

Η ΑΕΚ επικράτησε 96-88 της Τόφας στη SUNEL Arena κι έκανε το «5 στα 5» στους «16», φουλάροντας για την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά του Basketball Champions League.

H «Ένωση» παραμένει μόνη κι αήττητη στην κορυφή του ομίλου της, κάνοντας από ένα βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας στους «8».

Την τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα, σε ένα ματς που θα κρίνει την πρώτη θέση (σ.σ. εκτός κι αν η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη αυτή την ώρα). Οι «κιτρινόμαυροι» θα πάνε στη Γερμανία, έχοντας και το +8 της νίκης τους στη SUNEL Arena.

Όσον αφορά στον αγώνα με την Τόφας, «κλειδί» της επιτυχίας της «Ένωσης» ήταν ο απόλυτος έλεγχος των ριμπάουντ (44 έναντι 23) κι η ψυχραιμία του πρώτου σκόρερ της, Φρανκ Μπάρτλεϊ (22π.), ο οποίος όταν ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 με γκολ – φάουλ στο 34’, απάντησε με προσωπικό σερί 5-0, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (82-77), το οποίο διατήρησε μέχρι το φινάλε.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται οριακά στο τέλος του (49-51). Μετά την ανάπαυλα, η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό και βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια πήρε το προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια της Τόφας να επιστρέψει στο σκορ, οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά κι έφτασαν στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Μπάρτλεϊ 22 (3), Γκρέι 13, Μπράουν 13 (1), Νάναλι 13 (2), Λεκαβίτσιους 9 (3), Κατσίβελης 9 (2), Χαραλαμπόπουλος 9 (2), Φαίζελ 8, Κουζμίνσκας.
ΤΟΦΑΣ (Εμίλ Ραΐκοβικ): Φλόιντ 20 (1), Κιντ 16, Μπλάζεβιτς 13, Σαϊμπίρ 12 (1), Τσενγκίζ 7 (1), Πέρεθ 6, Γκετσίμ 5, Μπέσον 4, Κορκμάζ 3, Καμπάτσα 2.

Τα highlights του ΑΕΚ - Τόφας



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!
17 λεπτά πριν Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»
31 λεπτά πριν Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»
EUROBASKET
Εθνική Γυναικών: «Βαριά» ήττα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
38 λεπτά πριν Εθνική Γυναικών: «Βαριά» ήττα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027
EUROLEAGUE
Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ: «Έχεις ήδη κερδίσει...»
1 ώρα πριν Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ: «Έχεις ήδη κερδίσει...»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved