Παναθηναϊκός – Μπέτις: «Μεγάλη ομάδα με σημαντική ιστορία στην Ευρώπη» - Αποθέωση από Πελεγκρίνι

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι η Μπέτις χρειάζεται να παρουσιάσει την καλύτερη της εικόνα για να τα καταφέρει στους αγώνες για τη φάση των «16» του Europa League.

Ο έμπειρος τεχνικός της ισπανικής ομάδας υπογράμμισε την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη

Επίσης, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να παραμείνουν πλήρως συγκεντρωμένοι και να δώσουν το 100% τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο τέλος.

Όσα είπε ο Μανουέλ Πελεγκρίνι στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του Παναθηναϊκός - Μπέτις

«Νομίζω ότι η ομάδα είναι σε εξαιρετική φόρμα. Πρώτον, επειδή καταφέραμε να αποφύγουμε τη φάση των «32», η οποία αποτελούνταν από δύο αγώνες στα μέσα της εβδομάδας, αφού είχαμε ήδη παίξει οκτώ ή εννέα συνεχόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό. Δεύτερον, νομίζω ότι μπαίνουμε με τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε να στοχεύουμε στο υψηλότερο δυνατό φινάλε και πρέπει να το δείξουμε αυτό στο γήπεδο. Αυτή η ευρωπαϊκή διακοπή μας επέτρεψε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο Πρωτάθλημα, κάτι που οδήγησε σε μερικά πολύ καλά αποτελέσματα και μας τοποθετεί στην 5η θέση αυτή τη στιγμή, παρά τα πρόσφατα αποτελέσματά μας με δύο ισοπαλίες και μια ήττα όπου χάσαμε μερικούς βαθμούς. Αλλά μας επιτρέπει να διατηρήσουμε αυτήν την 5η θέση, οπότε από την αρχή της χρονιάς προσπαθούμε να παραμείνουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά στον πίνακα σε όλες τις διοργανώσεις και μέχρι στιγμής, νομίζω ότι η ομάδα τα έχει πάει καλά. Η φάση των «16» ξεκινά αύριο και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός».

Για το πού πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα στο Europa League: «Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από το να σκέφτεσαι πού μπορείς να φτάσεις, πρέπει να δείξεις πού θέλεις να φτάσεις, και αυτό πρέπει να το δείξεις παίζοντας στους αγώνες. Αύριο παίζουμε εναντίον του Παναθηναϊκού, μιας ομάδας με σημαντικό ιστορικό στην Ευρώπη, μιας μεγάλης ομάδας, οπότε το να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ ανώτεροι από αυτούς μόνο και μόνο λόγω του ονόματός μας θα ήταν ένα πολύ σοβαρό λάθος.

Πρέπει λοιπόν να μπούμε στον αυριανό αγώνα με την επίγνωση ότι όλοι πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, ότι πρέπει να λειτουργήσουμε καλά, να μην κάνουμε λάθη, ότι είναι ένας αγώνας 180 λεπτών, και μόλις καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε, και ελπίζουμε να το κάνουμε, θα δούμε ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλός μας και θα το πάμε βήμα βήμα για να δούμε πόσο μακριά μας επιτρέπει να φτάσουμε. Έτσι, όλες αυτές οι εικασίες πριν από τον αγώνα στο ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν. Πρέπει να το αποδείξεις στα 90 λεπτά στο γήπεδο».

Για τη φόρμα που διανύει η ομάδα του και την κριτική: «Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακόμα 5oι στη La Liga, προκριθήκαμε στην Ευρώπη χωρίς να παίξουμε στους «32», φτάσαμε στα προημιτελικά του Copa del Rey, κάτι που δεν κατάφεραν όλες οι ομάδες της La Liga, αποκλειστήκαμε με μια άσχημη ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά είναι η ομάδα που παίζει στον τελικό. Προσωπικά, δεν έχω καμία ερώτηση για αυτή τη σεζόν, ακριβώς όπως και στις προηγούμενες σεζόν. Και στις προηγούμενες σεζόν, υπήρχαν επίσης συγκεκριμένες στιγμές που χάσαμε τρία ή τέσσερα παιχνίδια, και η ομάδα προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό σε κάθε αγώνα, χωρίς να σκέφτεται αν κερδίσαμε ή χάσαμε το προηγούμενο. Είμαστε στα τρία τέταρτα της σεζόν. Πρέπει ακόμα να την ολοκληρώσουμε τώρα με το Europa League και τη La Liga, οπότε το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το παρόν, και φυσικά, οι οπαδοί έπρεπε να είναι απογοητευμένοι - γνωρίζουμε την αντιπαλότητα με τη Σεβίλλη - αλλά απογοητευμένοι τώρα λόγω της ισοπαλίας, κάτι που επίσης θεωρώ πολύ θετικό». Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης.

Όπως δυστυχώς χάσαμε από τη Χετάφε, η οποία έπαιξε έναν πολύ καλό αγώνα, έχοντας μόλις νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, και όπως είχαμε φέρει ισοπαλία εντός έδρας τον προηγούμενο αγώνα, έτσι και νικήσαμε την Ατλέτικο Μαδρίτης εκτός έδρας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο: πρέπει να προσεγγίζεις κάθε αγώνα ανεξάρτητα από το τι έκανες στον προηγούμενο, γνωρίζοντας ότι πρέπει να παίζεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, ειδικά στο Ισπανικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη, για να προσπαθείς να πάρεις βαθμούς στους επόμενους αγώνες. Συνεχίζουμε λοιπόν στον ίδιο δρόμο, με την ίδια αυτοκριτική, τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά, και προσπαθούμε να τερματίσουμε αυτή τη σεζόν όσο το δυνατόν ψηλότερα στον πίνακα βαθμολογίας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούσα να δώσω είκοσι παραδείγματα, από την Ατλέτικο Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα, που κερδίζουν και μετά χάνουν με 4-0. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι επειδή συγκεκριμένα γεγονότα καθορίζουν τα αποτελέσματα, οι εμφανίσεις επηρεάζονται επίσης από την τύχη, τα λάθη όλων των προπονητών και των παικτών, γι' αυτό είναι η πιο δημοφιλής δραστηριότητα στον κόσμο. Μου ζητάτε μια αξιολόγηση σε αυτό το σημείο της σεζόν και νομίζω ότι είναι τόσο καλή όσο οποιαδήποτε άλλη σεζόν».

Για την ικανότητα της Μπέτις να βγάζει αντίδραση σε δύσκολες στιγμές: «Nομίζω ότι αυτή η ομάδα ήξερε πάντα πώς να αντιδρά σε κάθε περίσταση. Δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλο ή τόσο κακό σερί. Δεν είναι ένα σερί πέντε ή έξι αγώνων χωρίς νίκη. Είναι δύο ισοπαλίες, όπως είπα, και μια ήττα. Δύο ισοπαλίες εντός έδρας, με τους οπαδούς μας».