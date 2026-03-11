Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια και Σιώπη κόντρα στην Μπέτις - Στην αποστολή ο γιος του Λουκά Βύντρα

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με αρκετές απουσίες, αλλά και σημαντικές επιστροφές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League στο ΟΑΚΑ.

Μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας επιστρέφει στην αποστολή του «τριφυλλιού» ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος συμμετείχε κανονικά σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης για πρώτη φορά μετά από καιρό. Διαθέσιμος θα είναι επίσης, όπως αναμενόταν, ο Μανώλης Σιώπης για την αυριανή (12/3) αναμέτρηση. Παράλληλα, στην αποστολή επανέρχονται οι Ρενάτο Σάντσες και Ίνγκασον, που είχαν απουσιάσει από το παιχνίδι στη Λιβαδειά προκειμένου να προφυλαχθούν.

Ανάμεσα στους παίκτες που συμπεριλήφθηκαν βρίσκεται και ο Άγγελος Βύντρα, ο 18χρονος γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του συλλόγου Λουκά Βύντρα, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν, ενώ τιμωρημένοι είναι οι Μπακασέτας, Τουμπά και Ερνάντεθ. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι Γεντβάι, Παντελίδης και Κοντούρης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.