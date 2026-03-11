Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός»

Οnsports Τeam

Ο Άνχελ Άρο Γκαρθία μίλησε για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στη φάση των «16» του Europa League.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μπέτις για πρόκριση στους «8» του Europa League φτάνει στο τέλος της με τους Ισπανούς να μην κρύβουν την αισιοδοξία τους για την έκβαση της σειράς.

Μάλιστα ο Πρόεδρος της ομάδας, Άνχελ Άρο Γκαρθία τόνισε ότι η ομάδα του φάνηκε τυχερή στην κλήρωση, αλλά τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άνχελ Άρο Γκαρθία:

Για το κλίμα στην ομάδα: «Η ομάδα είναι ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι είναι μέσα στους στόχους της, που ήταν εξαρχής να τερματίσει ψηλά στη La Liga και να κάνει μεγάλη πορεία στην Ευρώπη. Προερχόμαστε από δύο άσχημα παιχνίδια, ένα απέναντι στην αιώνια μας αντίπαλο που ήρθε ισοπαλία, ενώ κερδίζαμε 2-0 και ένα απέναντι στη Χετάφε, από την οποία ηττηθήκαμε».

Για τη σταθερότητα που έχει δείξει στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν: «Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν και θα υπάρχουν κομμάτια στη σεζόν, όπου η απόδοση της ομάδας θα πέφτει, όμως σε γενικές γραμμές είμαστε σταθεροί και πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Για το πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση γιατί μας έτυχε η πιο εύκολη ομάδα από τις δύο. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Κοιτούσα τα στατιστικά τους και είναι αήττητοι σε επτά σερί παιχνίδια, με τέσσερις σερί εντός έδρας νίκες. Στα χαρτιά, είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο».